Isparta’da Tırdan Düşen Ayva Kasaları Yola Saçıldı

Isparta’da Miryokefalon Zafer Kavşağı’nda seyir halindeki ayva yüklü tırdan düşen kasalar, yolu bir anda ayvalarla kapladı. Olay nedeniyle bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Isparta’da akşam saatlerinde yaşanan olay, trafikte kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Miryokefalon Zafer Kavşağı’ndan geçiş yapan ayva yüklü tırdan bazı kasalar yola düştü. Kasaların devrilmesiyle birlikte çok sayıda ayva yola savruldu.

Olay saat 18.35 sıralarında meydana geldi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.35 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki tırın yükünden düşen kasalar kavşak içerisine dağıldı. Yola saçılan ayvalar nedeniyle güzergâhta dikkatli olunması gerekti.

Yolda temizlik çalışması başlatıldı

Olayın ardından yola savrulan ayva ve kasaların kaldırılması için bölgede çalışma başlatıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanması ve yolun güvenli hale getirilmesi için ekipler çalışma yürüttü.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, sürücülerin kavşak ve çevresinde dikkatli seyretmeleri önem taşıyor.