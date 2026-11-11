Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Naim Şenyurt Yeniden TDB Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 21. Olağan Genel Kurulu, delegelerin yoğun katılımı ve heyecanıyla tamamlandı. Isparta Diş Hekimleri Odası delegelerinin de eksiksiz katılım sağladığı genel kurul neticesinde, Isparta ve Burdur ağız diş sağlığı camiasını gururlandıran bir sonuç elde edildi.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerin ardından Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Naim Şenyurt, meslektaşlarının güvenini alarak 3.kez Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi.



“Mesleğimiz İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

TDB Merkez Yönetim Kurulu’na yeniden seçilen Naim Şenyurt, seçim sonrasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Genel kurulumuzda bizleri yalnız bırakmayan, Isparta Diş Hekimleri Odası delegelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelerek destek veren tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırmak, diş hekimlerimizin haklarını korumak ve mesleğimizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için merkez yönetiminde aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”

Isparta Diş Hekimleri Odası heyeti, genel kurul boyunca yürütülen temaslar ve güçlü temsilin ardından Isparta’ya dönerken, Isparta Dişhekimleri Odası’nın TDB Merkez Yönetim Kurulu’ndaki varlığının hem yerel hem de ulusal düzeyde ağız diş sağlığı politikalarına katkı sağlamak açısından önemli olduğu vurgulandı.