Isparta afetlere ne kadar hazır? Uzmanlar aynı masada buluştu

Isparta’da Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı toplantısında afetlere hazırlık ele alındı. Toplantıya katılan isimler ve kurumlar açıklandı.

Isparta afetlere ne kadar hazır? Uzmanlar aynı masada buluştu
ISPARTA
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Isparta’nın afetlere hazırlığı masaya yatırıldı

Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumunda “Isparta afetlere (deprem hariç) ne kadar hazır?” sorusu ele alındı. Kamu kurumları, meslek odaları, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentin afetlere karşı hazırlık durumu değerlendirildi.

Isparta’da kent yaşamını ve şehircilik politikalarını yakından ilgilendiren konuların ele alındığı Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumu gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini ise Isparta’nın afetlere karşı hazırlık düzeyi oluşturdu.

Isparta afetlere (deprem hariç) ne kadar hazır?” başlığıyla düzenlenen oturumda, kentin olası afet ve acil durumlara karşı mevcut hazırlıkları, kurumların görev ve sorumlulukları ile alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Kamu kurumları ve uzmanlar aynı masada buluştu

Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda; kamu kurumlarının müdür ve yöneticileri, meslek odalarının temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Farklı uzmanlık alanlarından katılımcıların görüşlerini paylaştığı oturumda, Isparta’nın afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, kurumlar arası koordinasyon ve olası risklere yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantı sonuçları rapor halinde paylaşılacak

Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu tarafından yapılan açıklamada, toplantıda ortaya konulan analiz, tespit ve çözüm önerilerinin rapor haline getirileceği belirtildi. Hazırlanacak raporun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Isparta’nın afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi açısından bilimsel değerlendirmelerin, kurumsal iş birliğinin ve somut çözüm önerilerinin önem taşıdığı toplantı, kentin geleceğine yönelik dikkat çeken bir çalışma olarak öne çıktı.

Toplantıya katılan isimler ve kurumları

Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumuna katılan isimler ve görevleri şöyle:

Kamu kurumları temsilcileri

  • Şehmus Kartal – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

  • Emrah Kılınç – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

  • Zafer Karaoğlan – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

  • Volkan Turan – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

  • Bekir Çelen – Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

  • Hasan Çelik – Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı

  • Bekir Arcı – Isparta Milli Emlak Müdürü

  • Recep Alan – DSİ 18. Bölge Müdürü

  • Gökhan Yıldız – İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

  • Ahmet Aslan – Isparta Meteoroloji Müdürü

  • Güven Birincitoka – Isparta İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü

  • Azmi Güzel – Isparta İl Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü

  • Yasemin Kurucan – Isparta AFAD Şehir Plancısı

  • Mesut Altunbaş – Isparta Valilik Temsilcisi

  • Mustafa Tatlı – Isparta 112 ve UMKE Sorumlusu

  • Özlem Doğan – İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi Sorumlusu

  • Sercan Düden – Isparta Emniyet Müdürlüğü Siberay Şubesi Adli Bilişim Uzmanı

Meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri

  • Caner Ataseven – Isparta Mimarlar Odası Başkanı

  • Ayşegül Gülmez – Isparta Şehir Plancıları Odası Başkanı

  • Prof. Dr. Yasin Karatepe – Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi

  • Sibel Korkmaz – Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Başkanı

  • Ahmet Sonkaya – İGSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  • Dr. Öğr. Üyesi Cenk Öcal – ISUBÜ İnşaat Mühendisliği

  • Doç. Dr. Pınar Usta Evci – ISUBÜ İnşaat Mühendisliği

  • Sefer Kutlu – ISUBÜ Genel Sekreteri

  • Halil Yılmaz – Mimar

  • Cemre Efe – Mimar

  • Yalçın Demircan – Mimar

  • Mehmet Erhan Şahin – Isparta Yeşilay Şube Başkanı

  • R. Tamer Büyükküpçü – Isparta Kızılay Şube Başkanı

Toplantıda ortaya çıkan değerlendirmelerin ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun yayımlanmasıyla birlikte, Isparta’nın afetlere hazırlık sürecine ilişkin önerilerin kamuoyunun gündemine taşınması bekleniyor.

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