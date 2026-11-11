Isparta afetlere ne kadar hazır? Uzmanlar aynı masada buluştu

Isparta’nın afetlere hazırlığı masaya yatırıldı
Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumunda “Isparta afetlere (deprem hariç) ne kadar hazır?” sorusu ele alındı. Kamu kurumları, meslek odaları, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentin afetlere karşı hazırlık durumu değerlendirildi.
Isparta’da kent yaşamını ve şehircilik politikalarını yakından ilgilendiren konuların ele alındığı Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumu gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini ise Isparta’nın afetlere karşı hazırlık düzeyi oluşturdu.
“Isparta afetlere (deprem hariç) ne kadar hazır?” başlığıyla düzenlenen oturumda, kentin olası afet ve acil durumlara karşı mevcut hazırlıkları, kurumların görev ve sorumlulukları ile alınması gereken önlemler değerlendirildi.
Kamu kurumları ve uzmanlar aynı masada buluştu
Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda; kamu kurumlarının müdür ve yöneticileri, meslek odalarının temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.
Farklı uzmanlık alanlarından katılımcıların görüşlerini paylaştığı oturumda, Isparta’nın afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, kurumlar arası koordinasyon ve olası risklere yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.
Toplantı sonuçları rapor halinde paylaşılacak
Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu tarafından yapılan açıklamada, toplantıda ortaya konulan analiz, tespit ve çözüm önerilerinin rapor haline getirileceği belirtildi. Hazırlanacak raporun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Isparta’nın afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi açısından bilimsel değerlendirmelerin, kurumsal iş birliğinin ve somut çözüm önerilerinin önem taşıdığı toplantı, kentin geleceğine yönelik dikkat çeken bir çalışma olarak öne çıktı.
Toplantıya katılan isimler ve kurumları
Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumuna katılan isimler ve görevleri şöyle:
Kamu kurumları temsilcileri
Şehmus Kartal – Isparta İl Jandarma Komutanlığı
Emrah Kılınç – Isparta İl Jandarma Komutanlığı
Zafer Karaoğlan – Isparta İl Jandarma Komutanlığı
Volkan Turan – Isparta İl Jandarma Komutanlığı
Bekir Çelen – Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
Hasan Çelik – Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı
Bekir Arcı – Isparta Milli Emlak Müdürü
Recep Alan – DSİ 18. Bölge Müdürü
Gökhan Yıldız – İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Ahmet Aslan – Isparta Meteoroloji Müdürü
Güven Birincitoka – Isparta İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü
Azmi Güzel – Isparta İl Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü
Yasemin Kurucan – Isparta AFAD Şehir Plancısı
Mesut Altunbaş – Isparta Valilik Temsilcisi
Mustafa Tatlı – Isparta 112 ve UMKE Sorumlusu
Özlem Doğan – İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi Sorumlusu
Sercan Düden – Isparta Emniyet Müdürlüğü Siberay Şubesi Adli Bilişim Uzmanı
Meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri
Caner Ataseven – Isparta Mimarlar Odası Başkanı
Ayşegül Gülmez – Isparta Şehir Plancıları Odası Başkanı
Prof. Dr. Yasin Karatepe – Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi
Sibel Korkmaz – Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Başkanı
Ahmet Sonkaya – İGSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Öcal – ISUBÜ İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Pınar Usta Evci – ISUBÜ İnşaat Mühendisliği
Sefer Kutlu – ISUBÜ Genel Sekreteri
Halil Yılmaz – Mimar
Cemre Efe – Mimar
Yalçın Demircan – Mimar
Mehmet Erhan Şahin – Isparta Yeşilay Şube Başkanı
R. Tamer Büyükküpçü – Isparta Kızılay Şube Başkanı
Toplantıda ortaya çıkan değerlendirmelerin ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun yayımlanmasıyla birlikte, Isparta’nın afetlere hazırlık sürecine ilişkin önerilerin kamuoyunun gündemine taşınması bekleniyor.