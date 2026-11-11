Isparta afetlere ne kadar hazır? Uzmanlar aynı masada buluştu

Isparta’nın afetlere hazırlığı masaya yatırıldı

Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumunda “Isparta afetlere (deprem hariç) ne kadar hazır?” sorusu ele alındı. Kamu kurumları, meslek odaları, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentin afetlere karşı hazırlık durumu değerlendirildi.

Isparta’da kent yaşamını ve şehircilik politikalarını yakından ilgilendiren konuların ele alındığı Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumu gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini ise Isparta’nın afetlere karşı hazırlık düzeyi oluşturdu.

“Isparta afetlere (deprem hariç) ne kadar hazır?” başlığıyla düzenlenen oturumda, kentin olası afet ve acil durumlara karşı mevcut hazırlıkları, kurumların görev ve sorumlulukları ile alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Kamu kurumları ve uzmanlar aynı masada buluştu

Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda; kamu kurumlarının müdür ve yöneticileri, meslek odalarının temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Farklı uzmanlık alanlarından katılımcıların görüşlerini paylaştığı oturumda, Isparta’nın afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, kurumlar arası koordinasyon ve olası risklere yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantı sonuçları rapor halinde paylaşılacak

Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu tarafından yapılan açıklamada, toplantıda ortaya konulan analiz, tespit ve çözüm önerilerinin rapor haline getirileceği belirtildi. Hazırlanacak raporun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Isparta’nın afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi açısından bilimsel değerlendirmelerin, kurumsal iş birliğinin ve somut çözüm önerilerinin önem taşıdığı toplantı, kentin geleceğine yönelik dikkat çeken bir çalışma olarak öne çıktı.

Toplantıya katılan isimler ve kurumları

Kent Sorunları ve Şehircilik Platformu’nun ekim ayı oturumuna katılan isimler ve görevleri şöyle:

Kamu kurumları temsilcileri

Şehmus Kartal – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

Emrah Kılınç – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

Zafer Karaoğlan – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

Volkan Turan – Isparta İl Jandarma Komutanlığı

Bekir Çelen – Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Hasan Çelik – Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı

Bekir Arcı – Isparta Milli Emlak Müdürü

Recep Alan – DSİ 18. Bölge Müdürü

Gökhan Yıldız – İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

Ahmet Aslan – Isparta Meteoroloji Müdürü

Güven Birincitoka – Isparta İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü

Azmi Güzel – Isparta İl Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü

Yasemin Kurucan – Isparta AFAD Şehir Plancısı

Mesut Altunbaş – Isparta Valilik Temsilcisi

Mustafa Tatlı – Isparta 112 ve UMKE Sorumlusu

Özlem Doğan – İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi Sorumlusu

Sercan Düden – Isparta Emniyet Müdürlüğü Siberay Şubesi Adli Bilişim Uzmanı

Meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri

Caner Ataseven – Isparta Mimarlar Odası Başkanı

Ayşegül Gülmez – Isparta Şehir Plancıları Odası Başkanı

Prof. Dr. Yasin Karatepe – Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi

Sibel Korkmaz – Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Başkanı

Ahmet Sonkaya – İGSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Öcal – ISUBÜ İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. Pınar Usta Evci – ISUBÜ İnşaat Mühendisliği

Sefer Kutlu – ISUBÜ Genel Sekreteri

Halil Yılmaz – Mimar

Cemre Efe – Mimar

Yalçın Demircan – Mimar

Mehmet Erhan Şahin – Isparta Yeşilay Şube Başkanı

R. Tamer Büyükküpçü – Isparta Kızılay Şube Başkanı

Toplantıda ortaya çıkan değerlendirmelerin ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun yayımlanmasıyla birlikte, Isparta’nın afetlere hazırlık sürecine ilişkin önerilerin kamuoyunun gündemine taşınması bekleniyor.