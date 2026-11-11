COP31’de Geleceğin Çevre Bilinci Masaya Yatırıldı

COP31’de Geleceğin Çevre Bilinci Masaya Yatırıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.11.2026 22:11
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi COP31’de Projeleriyle Yer Aldı: Doç. Dr. Yasin Ünal "Orman ve Eğitim" Paneline Moderatörlük Yaptı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen stratejik oturumda, sürdürülebilir çevre bilinci ve doğa temelli eğitim modelleri masaya yatırıldı. Etkinlik çerçevesinde ISUBÜ Çocuk Akademisi Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Ünal, COP31’de “Köklerden Geleceğe Nefes: Orman ve Eğitim” panelini yönetti.
 
10 Kasım 2026 tarihinde Antalya COP31 alanındaki Türkiye İklim Okulu’nda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla gerçekleştirilen oturum, eğitim ve çevre bürokrasisinin önemli isimlerini bir araya getirdi.
 

Kurumlar Arası Vizyon Buluşması

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer’in açılış konuşmasıyla başlayan panelde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, OGM Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç ile OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İsmail Boz konuşmacı olarak sunumlarını paylaştı.
 
Panele, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve ISUBÜ Çocuk Akademisi Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Ünal moderatör olarak katkı sağladı.
 

Doğa Temelli Eğitim ve Orman Okulları Masada

Oturumun odak noktasını, 26 Ağustos 2025 tarihinde iki kurum arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü" kapsamındaki uygulamalar oluşturdu. Görüşülen öne çıkan konular şunlar oldu:
 
  • Çevre Bilinci ve Uygulamalı Eğitim: MEB’in "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe ÇARE" projesi ile OGM Orman Okulları deneyimlerinin bir araya getirilerek çocuklara erken yaşta fidan yetiştirme, ağaçlandırma ve yangın farkındalığı kazandırılması.
  • Deneyimsel Öğrenme: Çocukların orman ve doğa ekosistemini sınıfların ötesinde; bizzat dokunarak, gözlemleyerek ve sorumluluk alarak öğrenmesinin önemi.
  • Eğitimcilerin ve Ailelerin Rolü: Doğa odaklı eğitim disiplininde öğretmenler kadar aile katılımının da kritik role sahip olduğu vurgulandı.

"Ormanlar, Ormanı Tanıyan Çocuklarla Güçlenecektir"

Orman Okullarının Türkiye genelinde daha nitelikli ve sistemli biçimde yaygınlaştırılması adına kurumlar arası atılacak ortak adımların değerlendirildiği panel, geleceğe yönelik güçlü bir mesajla noktalandı. Doç. Dr. Yasin Ünal’ın moderasyonunda tamamlanan oturum,"Ormanlar, ormanı tanıyan çocuklarla güçlenecektir" vurgusuyla sona erdi.
 
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COP31’de Geleceğin Çevre Bilinci Masaya Yatırıldı
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