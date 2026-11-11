Isparta’da kaçak avcı fotokapana yakalandı!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, usulsüz şekilde keçi avladığı fotokapan görüntüleriyle tespit edilen bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Isparta’da yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı’nda gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avcılık yaptığı belirlenen bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği ekipleri tarafından bölgeye yerleştirilen fotokapanların kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, bir kişinin usulsüz şekilde keçi avladığı tespit edildi.

Fotokapan görüntüleri kaçak avcılığı ortaya çıkardı

Fotokapan kayıtları üzerinden tespit edilen şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem gerçekleştirildi. Kaçak avcılık nedeniyle şahsa para cezası uygulandığı bildirildi.

Uygulanan cezanın miktarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kovada Gölü Milli Parkı'nda denetimler 7 gün 24 saat sürüyor

Isparta’nın önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Kovada Gölü Milli Parkı’nda yaban hayatının korunması amacıyla denetimler devam ediyor.

Yetkililer tarafından yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerinde fotokapanların yanı sıra insansız hava araçları (drone) ve kara devriyelerinden de yararlanılıyor.

Ekiplerin kaçak avcılığın önlenmesi, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğü belirtildi.