Altın piyasasında sert düşüş! Yatırımcılar gelişmeleri izliyor

Altın piyasasında sert dalga: Yatırımcılar ne oluyor diye soruyor!

Altın fiyatlarında son günlerde hızlanan düşüş, 12 Kasım Perşembe günü daha da belirginleşti. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin doların altına gerilemesiyle Türkiye’de gram altın da 6 bin 300 lira seviyesinin altını gördü. ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve güçlenen dolar, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Güvenli liman olarak görülen altın, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert bir geri çekilme sürecine girdi. Son günlerde art arda yaşanan kayıplar, altın yatırımcılarının piyasadaki gelişmeleri daha yakından takip etmesine neden oldu.

Hafta başında daha yüksek seviyelerde işlem gören gram altın, 12 Kasım Perşembe günü satışların hızlanmasıyla 6 bin 300 liranın altına geriledi. Akşam saatlerinde ise 6 bin 250 lira civarındaki seviyeler gündeme geldi. Bloomberg HT'nin saat 18.30 verilerinde Kapalıçarşı gram altın fiyatı 6 bin 230 lira seviyesinde kaydedildi. Fiyatların piyasa ve işlem saatine göre değişebildiği unutulmamalı.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA ABD ENFLASYONU VE FED BEKLENTİSİ VAR

Altın fiyatlarındaki gerilemenin önemli nedenlerinden biri, ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi oldu.

ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,4 artması, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek tutabileceği ve aralık ayında yeni bir faiz artışına gidebileceği beklentisini artırdı.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesinin bir bölümünü kaybedebiliyor. Doların güçlenmesi de uluslararası piyasalarda altına yönelik talebi baskılayan diğer önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Reuters'ın 12 Kasım tarihli piyasa değerlendirmesine göre ons altın, yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 3 bin 867 dolar seviyesine kadar indi ve Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILADI

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hâle getiriyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi azaltabiliyor.

Böylece ABD'den gelen enflasyon verileri, Fed'in faiz beklentileri ve doların yükselişi aynı dönemde altın üzerinde baskı oluşturdu.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER DE PİYASAYI ETKİLEDİ

Altın fiyatlarındaki son gerilemede yalnızca ABD verileri etkili olmadı. Orta Doğu'da barış ihtimaline ilişkin beklentilerin zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasalardaki enflasyon endişelerini artırdı.

Reuters'ın aktardığı değerlendirmelerde, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını canlı tutabileceği ve Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde bırakabileceği beklentisinin altın üzerinde etkili olduğu belirtildi.

ALTINDA YENİ YÖNÜ HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Piyasa uzmanlarının yakından izlediği başlıkların başında ABD'den gelecek yeni ekonomik veriler, üretici fiyat endeksi (PPI), doların seyri ve Fed yetkililerinin açıklamaları geliyor.

Özellikle cuma günü açıklanması beklenen ABD üretici fiyatları verisinin, enflasyon ve faiz beklentileri açısından piyasaya yeni bir yön verebileceği değerlendiriliyor.

Altındaki sert düşüşün ardından yatırımcılar, yaşanan geri çekilmenin geçici bir düzeltme mi yoksa daha uzun süreli bir fiyat baskısının başlangıcı mı olduğunu anlamaya çalışıyor.

Altın piyasasında önümüzdeki günlerde küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlar belirleyici olmaya devam edecek.