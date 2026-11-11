Isparta’da Meydan AVM karşısındaki riskli yapı yıkılıyor

Isparta’da Meydan AVM karşısındaki riskli yapının yıkımına başlandı

Isparta kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Meydan AVM’nin karşısında bulunan eski ve riskli yapının kontrollü yıkım çalışmalarına başlandı.

Isparta’nın en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde, uzun süredir gündemde olan riskli yapının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Meydan AVM’nin karşısında bulunan binada iş makineleri eşliğinde kontrollü yıkım gerçekleştiriliyor.

Çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, yapının aşamalı şekilde kaldırılması hedefleniyor. Yıkım sırasında iş makineleriyle binanın belirli bölümlerine müdahale edilirken, çalışmaların kontrollü biçimde devam ettiği görüldü.

Kent merkezindeki riskli yapı kaldırılıyor

Şehrin yoğun yaya ve araç trafiğine sahip bölgelerinden birinde bulunan yapının yıkılmasıyla birlikte, çevre güvenliği açısından önem taşıyan bir adım atılmış oldu.

Yıkım çalışmalarının ne kadar süreceği ve alanın bundan sonraki kullanımına ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

Isparta kent merkezindeki çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi’ndeki görüntünün de değişmesi bekleniyor.