Isparta 32 Spor’da Hedef Menemen FK Deplasmanından 3 Puanla Dönmek!
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin 11. haftasında deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek
. Son üç maçında mağlubiyet alan yeşil-pembe ekibi, bu kötü seriyi sonlandırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor .
TFF 2. Lig’de ilimizi başarıyla temsil eden Isparta 32 Spor, 14 Kasım tarihinde deplasmanda oynayacağı Menemen FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
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Çıkış ve Galibiyet Hedefi
Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Isparta 32 Spor, Menemen Futbol Kulübü karşısında galibiyet arayacak
. Deplasmanda hem puanını yükseltmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak isteyen yeşil-pembe ekip, bu kritik mücadele için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor .
Yeni Teknik Direktör Hakan Karaca ile Yeni Sayfa
Takımda yeni teknik direktör Hakan Karaca yönetiminde hazırlıklar sürdürülürken
, pembe-yeşilli ekip yeni hocasıyla çıkacağı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor .
Puan Durumu ve Karşılaşma Öncesi Durum
Karşılaşma öncesinde puan tablosundaki sıralama dikkat çekiyor:
- Isparta 32 Spor: Topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor
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- Menemen Futbol Kulübü: 14 puanla 9. sırada bulunuyor
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Zorlu deplasman karşılaşmasında saha galibiyet paralısıyla çıkacak olan Isparta 32 Spor, rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanma mücadelesi verecek
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