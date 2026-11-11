Isparta 32 Spor’da Hedef Menemen FK Deplasmanından 3 Puanla Dönmek!

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin 11. haftasında deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek . Son üç maçında mağlubiyet alan yeşil-pembe ekibi, bu kötü seriyi sonlandırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor .

TFF 2. Lig’de ilimizi başarıyla temsil eden Isparta 32 Spor, 14 Kasım tarihinde deplasmanda oynayacağı Menemen FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor .

Çıkış ve Galibiyet Hedefi

Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Isparta 32 Spor, Menemen Futbol Kulübü karşısında galibiyet arayacak . Deplasmanda hem puanını yükseltmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak isteyen yeşil-pembe ekip, bu kritik mücadele için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor .

Yeni Teknik Direktör Hakan Karaca ile Yeni Sayfa

Takımda yeni teknik direktör Hakan Karaca yönetiminde hazırlıklar sürdürülürken , pembe-yeşilli ekip yeni hocasıyla çıkacağı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor .

Puan Durumu ve Karşılaşma Öncesi Durum

Karşılaşma öncesinde puan tablosundaki sıralama dikkat çekiyor:

Isparta 32 Spor: Topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor .

Menemen Futbol Kulübü: 14 puanla 9. sırada bulunuyor .