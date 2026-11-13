Binali Yıldırım’dan Isparta Valiliği’ne ziyaret

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Isparta programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Isparta Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Yıldırım’a, eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti. Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Isparta’ya gösterilen yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Isparta’da bir dizi program ve resmi temaslarda bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun açılış programının ardından Isparta Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Binali Yıldırım’ı Isparta Valisi Abdullah Erin karşıladı. Yıldırım’a ziyaretinde eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

VALİ ERİN: AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK

Isparta Valisi Abdullah Erin, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ı Valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Erin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Son Başbakanımız ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali Yıldırım, anaokulumuzun açılış programının ardından Valiliğimizi teşrif ettiler.

Sayın Başbakanımızı Valiliğimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. İlimize gösterdikleri yakın ilgi ve teveccühlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

ISPARTA PROGRAMI ANAOKULU AÇILIŞIYLA BAŞLAMIŞTI

Binali Yıldırım’ın 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirdiği Isparta programı, Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun açılış töreniyle başladı. “81 İl 81 Anaokulu” projesi kapsamında hayata geçirilen okulun açılışına Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın yanı sıra kent protokolü ve davetliler katıldı.

Açılış programının ardından Isparta’daki temaslarını sürdüren Yıldırım, Valilik ziyaretinde Vali Abdullah Erin ile bir araya geldi.

Vali Erin’in paylaşımıyla kamuoyuna yansıyan ziyaret, Binali Yıldırım’ın Isparta programındaki resmi temaslarından biri olarak kayda geçti.









