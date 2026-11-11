Akaryakıta indirim geliyor: Benzin ve motorinde tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 12 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor.

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim miktarı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 12 Kasım Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen indirim tutarları şöyle:

Motorin: 5,20 TL indirim

Benzin: 2,70 TL indirim

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde araç sahipleri, özellikle motorin fiyatlarında önemli bir düşüşle karşılaşacak. Ancak indirim tutarlarının kesinleşmesi için rafineri fiyatlandırmalarının netleşmesi gerekiyor.

Brent petrol fiyatları yakından takip ediliyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım’da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini açıkladı. Buna karşın Brent petrol, 11 Kasım sabahında 92 dolar seviyelerinde işlem gördü.

EIA’nın tahminlerine göre Brent petrolün 2026 yılı ortalamasının 97 dolar, 2027 yılı ortalamasının ise 86 dolar olması öngörülüyor.

Orta Doğu’daki üretim kesintilerinin azalmasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, tanker taşımacılığındaki sorunlar ve petrol stoklarının düşük seviyelerde bulunması, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketliliğini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

11 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Beklenen indirim öncesinde paylaşılan 11 Kasım tarihli güncel pompa fiyatları şöyle:

Şehir / Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 74,60 TL 95,20 TL 50,70 TL İstanbul Anadolu 74,40 TL 95,00 TL 50,10 TL Ankara 75,60 TL 96,30 TL 50,79 TL İzmir 75,80 TL 96,60 TL 50,70 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünlerinin fiyat ortalaması, döviz kurundaki değişimler ve ilgili maliyetler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Beklenen indirimlerin pompaya ne ölçüde yansıyacağı ise yapılacak son fiyatlandırmanın ardından belli olacak.