21. Isparta’da tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını açtı

Isparta’da bu yıl 21’incisi düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, geniş katılımla başladı. 12-15 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak organizasyonda 87 firma ve 200 marka yer alıyor. Açılışta konuşan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek sektör temsilcilerine güç birliği ve ortak akıl çağrısında bulundu.

Isparta, tarım ve hayvancılık sektörünün önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Isparta Ticaret Borsası (ITB) öncülüğünde bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

12-15 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuar, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaları, üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu yılki organizasyonda 87 firma ve 200 marka ürünlerini, teknolojilerini ve sektöre yönelik yeniliklerini tanıtıyor.

AÇILIŞA KENT PROTOKOLÜ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILDI

Fuarın açılış törenine Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan, çevre il ve ilçelerden oda ve borsa başkanları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından katılımcılar fuar alanındaki stantları gezerek sergilenen tarım makineleri, ekipmanlar ve sektörel ürünler hakkında bilgi aldı.

HÜDAİ ŞAHİN: ÜRETİCİMİZ SON İKİ YILDA ZORLUK YAŞADI

Açılış konuşmasını yapan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, tarım sektörünün son dönemde karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekti.

Konuşmasına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anarak başlayan Şahin, Isparta’nın özellikle meyvecilik alanındaki önemine değindi.

2025 yılında yaşanan don felaketinin ve 2026 yılında rekolte, arz fazlalığı gibi etkenlerin üreticileri olumsuz etkilediğini belirten Şahin, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Desteklemeler konusunda ilgili kurumlara başvuruların yapıldığını da aktardı.

TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Bölge tarımının ve hayvancılığının gelişmesi için sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, ortak sorunların çözümünde güç birliğinin önemine işaret etti.

Şahin, sektör temsilcilerine yönelik çağrısında, “Bir bütün olarak çalışmalıyız. Sektör paydaşlarımızla tek yürek olup ortak sorunlarımıza karşı bakanlıklarımız nezdinde ortak girişimler gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

87 FİRMA VE 200 MARKA SEKTÖRÜN YENİLİKLERİNİ TANITIYOR

Bu yıl 87 firma ve 200 markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, tarım ve hayvancılık alanındaki yeni teknolojiler, makineler, ekipmanlar ve ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Üreticiler ile firmaları doğrudan buluşturan organizasyon, sektördeki yeniliklerin tanıtılması ve iş bağlantılarının geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.

FUARDA BİLİMSEL SÖYLEŞİLER DE DÜZENLENECEK

Fuar programında ticari tanıtımların yanı sıra üreticilere ve sektör temsilcilerine yönelik bilimsel söyleşiler de yer alıyor.

13 Kasım Cuma günü saat 15.00’te CCPA Group Ruminant Besleme Uzmanı Lara Leboeuf, “Nişasta Parçalanabilirliği ve Rumen Asidozu” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluşacak.

15 Kasım Pazar günü saat 14.00’te ise TARSİM Antalya Bölge Müdürü Muharrem Ünal tarafından “Devlet Destekli Tarım Sigortaları” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

15 KASIM’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Isparta’da tarım ve hayvancılık sektörünün buluşma noktalarından biri olan 21. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 15 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Fuarın, üreticiler ile sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunması, bölge tarımının gelişimine yönelik yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.



