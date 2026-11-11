Isparta’da traktör kazası: 1 Kişi hayatını kaybetti

Isparta’da traktör kazası can aldı!

Isparta’da traktör kazası: Abdullah Kunt hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan Abdullah Kunt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıidris kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Kunt’un kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kunt, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralanan Abdullah Kunt, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kunt’un hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.