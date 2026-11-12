Sandıklı-Isparta yolunda tır alevlere teslim oldu

Sandıklı-Isparta karayolunda saat 09.00 sıralarında meydana gelen tır kazasının ardından çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması endişeyi artırırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Sandıklı-Isparta karayolunda meydana gelen tır kazasının ardından çıkan yangın, bölgede büyük paniğe yol açtı. Saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda, kazanın ardından tırda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı alevler içerisinde bıraktı.

Alevler ve yoğun duman çevrede paniğe neden oldu

Tırdan yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının meydana geldiği noktanın yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması ise olası tehlikeye ilişkin endişeleri artırdı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Can kaybı yaşanmadı, trafik kontrollü sağlandı

Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik akışında da düzenlemeye gidildi. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle araç geçişleri, çevrede bulunan akaryakıt istasyonunun yer aldığı güzergâhtan kontrollü şekilde sağlandı.

Bölgede ekiplerin güvenlik önlemleri sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeye dair henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.