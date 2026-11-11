Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!Isparta Belediyesi, kentin en gözde seyir noktalarından biri olan Çünür Tepesi’ni Türkiye’de az bulunan modern bir konseptle hayata geçiriyor
Isparta Belediyesi, Çünür Tepesi’ni şehre kazandırma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
"Şehrimizi 360 Derece İzleme İmkânı Sunacağız"Çünür Tepesi’nin yıllardır atıl vaziyette kaldığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, bölgeye Türkiye'de eşine az rastlanır döner bir restoran kazandırdıklarını belirtti
- Kesintisiz Manzara: Restoranda yemek yiyen bir kişi, 1 saat süren tam tur sayesinde oturduğu yerden tüm Isparta'yı 360 derece izleme ve yukarıdan takip etme fırsatı bulacak
.
- Çift Yönlü Döner Platform: Tesiste biri iç tarafta, diğeri pencere kenarında olmak üzere birbirine zıt veya paralel şekilde dönebilen iki ayrı platform yer alıyor
. Bu sayede misafirlere farklı açılardan şehri gözlemleme imkânı sağlanıyor .
250 Bin Metrekarelik Dev Yaşam VadisiYalnızca restoran binasıyla sınırlı kalmayan projede, Çünür Tepesi’nin etrafındaki 250 bin metrekarelik alanın tamamı modernize ediliyor
Yeni yaşam alanında; çay bahçeleri, vakit geçirilebilecek dinlenme alanları, geniş şelaleler ve su hareketleri yer alıyor
Sosyal Hayatın ve Turizmin Yeni Merkezi OlacakÜniversite ile şehir arasında köprü konumunda olan bu stratejik noktanın; dışarıdan gelen misafirlere, akademisyenlere, hastane ziyaretçilerine ve tüm Isparta halkına büyük bir zevk alacağı anlar sunacağını vurgulayan Başdeğirmen
"Gecesi bir başka, gündüzü bir başka, kışı ve yazıyla mükemmel bir ortam oluşuyor burada" sözleriyle projenin cazibesini özetlediBaşkan Başdeğirmen; projeyi hazırlayan Etüt Proje Müdürlüğü'ne, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne, Su Kanal Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm belediye birimleri ile yüklenici firmaya teşekkür etti
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