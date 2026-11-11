Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!

Isparta Belediyesi, kentin en gözde seyir noktalarından biri olan Çünür Tepesi’ni Türkiye’de az bulunan modern bir konseptle hayata geçiriyor

. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 360 derece döner restoran projesinin tüm Isparta'yı zirveden izleme imkanı sunacağını müjdeledi

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Isparta Belediyesi, Çünür Tepesi’ni şehre kazandırma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

. Bölgede yürütülen çevre düzenleme ve yapılaşma çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak döner platformun test sürüşlerini bizzat denetledi

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"Şehrimizi 360 Derece İzleme İmkânı Sunacağız"

Çünür Tepesi’nin yıllardır atıl vaziyette kaldığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, bölgeye Türkiye'de eşine az rastlanır döner bir restoran kazandırdıklarını belirtti

. Projenin en dikkat çekici özelliği ise konuklara sunduğu eşsiz panoramik deneyim:

Kesintisiz Manzara: Restoranda yemek yiyen bir kişi, 1 saat süren tam tur sayesinde oturduğu yerden tüm Isparta'yı 360 derece izleme ve yukarıdan takip etme fırsatı bulacak .

Çift Yönlü Döner Platform: Tesiste biri iç tarafta, diğeri pencere kenarında olmak üzere birbirine zıt veya paralel şekilde dönebilen iki ayrı platform yer alıyor . Bu sayede misafirlere farklı açılardan şehri gözlemleme imkânı sağlanıyor .

250 Bin Metrekarelik Dev Yaşam Vadisi

Yalnızca restoran binasıyla sınırlı kalmayan projede, Çünür Tepesi’nin etrafındaki 250 bin metrekarelik alanın tamamı modernize ediliyor

. Daha önce belediye tarafından satın alınan 131 bin metrekarelik bölüme eklenen alanlarla birlikte projenin kapsamı genişletildi

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Yeni yaşam alanında; çay bahçeleri, vakit geçirilebilecek dinlenme alanları, geniş şelaleler ve su hareketleri yer alıyor

. Ayrıca bölgenin simgesi olan badem ağaçlarının %80'inin yaşlanmış ve hastalıklı olması nedeniyle, yıl içerisinde binin üzerinde yeni badem fidanı dikilerek alan yenilenecek ve aralara farklı meyve türleri de yerleştirilerek bölge daha canlı hale getirilecek

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Sosyal Hayatın ve Turizmin Yeni Merkezi Olacak

Üniversite ile şehir arasında köprü konumunda olan bu stratejik noktanın; dışarıdan gelen misafirlere, akademisyenlere, hastane ziyaretçilerine ve tüm Isparta halkına büyük bir zevk alacağı anlar sunacağını vurgulayan Başdeğirmen

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"Gecesi bir başka, gündüzü bir başka, kışı ve yazıyla mükemmel bir ortam oluşuyor burada" sözleriyle projenin cazibesini özetledi .

Başkan Başdeğirmen; projeyi hazırlayan Etüt Proje Müdürlüğü'ne, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne, Su Kanal Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm belediye birimleri ile yüklenici firmaya teşekkür etti

. Çünür Tepesi'ndeki bu dev projenin, önümüzdeki yaz mevsimi itibarıyla tüm ihtişamıyla kapılarını açarak hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor

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