Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!

Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!
ISPARTA
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Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!

Isparta Belediyesi, kentin en gözde seyir noktalarından biri olan Çünür Tepesi’ni Türkiye’de az bulunan modern bir konseptle hayata geçiriyor. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 360 derece döner restoran projesinin tüm Isparta'yı zirveden izleme imkanı sunacağını müjdeledi.
Isparta Belediyesi, Çünür Tepesi’ni şehre kazandırma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bölgede yürütülen çevre düzenleme ve yapılaşma çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak döner platformun test sürüşlerini bizzat denetledi.

"Şehrimizi 360 Derece İzleme İmkânı Sunacağız"

Çünür Tepesi’nin yıllardır atıl vaziyette kaldığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, bölgeye Türkiye'de eşine az rastlanır döner bir restoran kazandırdıklarını belirtti. Projenin en dikkat çekici özelliği ise konuklara sunduğu eşsiz panoramik deneyim:
  • Kesintisiz Manzara: Restoranda yemek yiyen bir kişi, 1 saat süren tam tur sayesinde oturduğu yerden tüm Isparta'yı 360 derece izleme ve yukarıdan takip etme fırsatı bulacak.
  • Çift Yönlü Döner Platform: Tesiste biri iç tarafta, diğeri pencere kenarında olmak üzere birbirine zıt veya paralel şekilde dönebilen iki ayrı platform yer alıyor. Bu sayede misafirlere farklı açılardan şehri gözlemleme imkânı sağlanıyor.

250 Bin Metrekarelik Dev Yaşam Vadisi

Yalnızca restoran binasıyla sınırlı kalmayan projede, Çünür Tepesi’nin etrafındaki 250 bin metrekarelik alanın tamamı modernize ediliyor. Daha önce belediye tarafından satın alınan 131 bin metrekarelik bölüme eklenen alanlarla birlikte projenin kapsamı genişletildi.
Yeni yaşam alanında; çay bahçeleri, vakit geçirilebilecek dinlenme alanları, geniş şelaleler ve su hareketleri yer alıyor. Ayrıca bölgenin simgesi olan badem ağaçlarının %80'inin yaşlanmış ve hastalıklı olması nedeniyle, yıl içerisinde binin üzerinde yeni badem fidanı dikilerek alan yenilenecek ve aralara farklı meyve türleri de yerleştirilerek bölge daha canlı hale getirilecek.

Sosyal Hayatın ve Turizmin Yeni Merkezi Olacak

Üniversite ile şehir arasında köprü konumunda olan bu stratejik noktanın; dışarıdan gelen misafirlere, akademisyenlere, hastane ziyaretçilerine ve tüm Isparta halkına büyük bir zevk alacağı anlar sunacağını vurgulayan Başdeğirmen:
"Gecesi bir başka, gündüzü bir başka, kışı ve yazıyla mükemmel bir ortam oluşuyor burada" sözleriyle projenin cazibesini özetledi.
Başkan Başdeğirmen; projeyi hazırlayan Etüt Proje Müdürlüğü'ne, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne, Su Kanal Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm belediye birimleri ile yüklenici firmaya teşekkür etti. Çünür Tepesi'ndeki bu dev projenin, önümüzdeki yaz mevsimi itibarıyla tüm ihtişamıyla kapılarını açarak hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
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