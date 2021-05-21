Isparta’da şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve gelişi güzel parkların önlenmesi amacıyla Beldiye tarafından ücretli otopark uygulaması başlatılmıştı. Ancak sadece 2 kişinin başvurusu üzerine mahkeme ücretli otopark uygulaması iptal edilmişti.

Bu karardan sonra Ispartalıların yoğun talepleri üzerine Belediye ücretli otopark uygulamasını yeniden başlatmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu plan ve bütçe komisyonu tarafından bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor bugünkü Meclis toplantısında gündeme geldi. Rapor Meclis üyeleri tarafından kabul edildi.



* ISPARTA’NIN EN İŞLEK CADDELERİNDE UYGULANACAK

Ücretli otopark uygulaması, Mimar Sinan, Hamam-Aksu Caddesi arası, Hükümet Caddesi, ITKM-Gürman Pasajı arası, Eski Müftülük-Demirköprü arası, Kavaklı Cami-Kesikbaş arası, Hastane Caddesi, 111 Cadde, Matbaalar Caddesi.



* İLK 15 DAKİKA ÜCRETSİZ

Ücretli otopark uygulamasının ilk 15 dakikası ücretsiz olacak. 15-60 dakika 3 TL, 1-2 saat 5 TL, 2-3 saat arası 10 TL, 3 saatten sonrası her saat başı 5 TL olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar ücretsiz olacak. Engelli araçları ise günde 2 saat ücretsiz faydalanabilecek.

Sonuna ücretli otopark uygulaması kısa süre içerisinde başlayacak.

