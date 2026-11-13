Isparta’da Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu açıldı

Isparta’da Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu törenle açıldı

Isparta’da “81 İl 81 Anaokulu” projesi kapsamında hayata geçirilen Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu, düzenlenen törenle resmen açıldı. Son Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın katıldığı programda, hayırsever iş insanı Emin Gülmez’e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Isparta’da okul öncesi eğitime katkı sağlayacak önemli bir yatırım daha hizmete girdi. Türk Kızılayı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “81 İl 81 Anaokulu” projesi kapsamında, hayırsever iş insanı Emin Gülmez’in katkılarıyla yaptırılan Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta milletvekilleri, Kızılay temsilcileri, kent protokolü, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

BİNALİ YILDIRIM: İNSANA YAPILAN YATIRIM NESİLDEN NESİLE DEVAM EDER

Törende konuşan Binali Yıldırım, eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekerek “81 İl 81 Anaokulu” projesinin kendisini özellikle heyecanlandırdığını ifade etti.

İnsana yapılan yatırımın kalıcı değer taşıdığını vurgulayan Yıldırım, taş ve toprağa yapılan yatırımların belirli bir ömrü olduğunu, ancak insana yapılan yatırımın nesilden nesile devam ettiğini belirtti.

Projenin eşi Semiha Yıldırım’ın öncülüğünde başlatıldığını aktaran Binali Yıldırım, bugüne kadar 70 anaokulunun tamamlandığını, kalan 10 okulun da hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

VALİ ERİN: ISPARTA’DA EĞİTİM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Isparta Valisi Abdullah Erin de açılış programında yaptığı değerlendirmede, kentin eğitim altyapısı ve okul öncesi eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Isparta’da 437 okulda yaklaşık 75 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Erin, okul öncesi eğitimin çocukların geleceğe hazırlanmasındaki önemine dikkat çekti. Kentte 144 ana sınıfı ve 47 anaokulunun hizmet verdiğini ifade eden Erin, Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun da bölgedeki eğitim ihtiyacına katkı sunduğunu kaydetti.

Dört dersliği ve 101 öğrencisi bulunan okulun yaklaşık dört yıldır eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü, açılış töreniyle birlikte resmi açılışının gerçekleştirildiği belirtildi.



