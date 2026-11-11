Isparta’da et döner ve tavuk dönerin lezzet adresi: Oken Döner

Isparta’nın en iyi et döneri, en iyi tavuk döneri ve yaprak döner lezzetini keşfedin! Oken Döner, Çünür’de lezzet tutkunlarını bekliyor.

Isparta’da et döner ve tavuk dönerin lezzet adresi: Oken Döner
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Isparta’nın en iyi et döneri ve en iyi tavuk döneri nerede yenir? Yaprak döner lezzetiyle öne çıkan Oken Döner, Çünür’de sizleri bekliyor!

Isparta’da et döner ve tavuk dönerin lezzet adresi: Oken Döner

Isparta’da yaprak döner ve tavuk döner lezzetini bir arada arayanların adreslerinden biri olan Oken Döner, zengin menüsü, doğal ortamı ve sıcak atmosferiyle lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

Isparta’da döner keyfi yaşamak isteyenler için Oken Döner, et döner ve tavuk döner seçenekleriyle misafirlerini bekliyor. Yaprak yaprak hazırlanan et dönerin lezzetini sunan işletme, özellikle geleneksel döner tadını arayanların uğrak noktası olmayı hedefliyor.

Salı ve cuma günleri et döner lezzeti

Oken Döner’de et döner lezzeti haftanın salı ve cuma günleri misafirlerle buluşuyor. Gerçek et döner keyfini yaşamak isteyenler bu günlerde işletmeyi ziyaret edebilir.

Tavuk döner seçenekleriyle de hizmet veren Oken Döner, farklı damak zevklerine hitap ediyor. İşletmenin sevilen lezzetleri arasında yer alan sucuklu kaşarlı tost ise döner dışında farklı bir alternatif arayanlara sunuluyor.

Ailece keyifli bir lezzet molası

Yalnızca lezzetleriyle değil, ortamıyla da dikkat çeken Oken Döner, bahçeli ve doğal alanında ailece keyifli vakit geçirmek isteyen misafirlerini ağırlıyor. Samimi atmosferiyle öne çıkan işletme, Isparta’da lezzet molası vermek isteyenleri bekliyor.

Oken Döner nerede? İletişim ve sipariş bilgileri

Isparta Çünür Mahallesi’nde hizmet veren Oken Döner’e ulaşmak ve sipariş vermek isteyenler aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilir:

  • Adres: Çünür Mahallesi, Meydanı, 253. Cadde – Isparta

  • Telefon: 0246 237 00 19

  • WhatsApp sipariş: 0545 215 82 56

  • Instagram: @okendoner1

Et dönerin, tavuk dönerin ve sucuklu kaşarlı tostun lezzetini keşfetmek isteyen herkesi Oken Döner’e bekliyoruz.

Oken Döner… Isparta’da lezzetin döndüğü yer!

Oken Döner in Lezzetli Reklam Posteri

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