Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde fırın ve tatlı imalatı yapan işyerlerinde hijyen, gramaj ve diğer konularda denetimler gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl içerisindeki rutin denetimlerinin yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde gıda ürünleri satış ve imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırıyor. Bu kapsamda ekipler, Kurban Bayramı öncesinde fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı. Denetimlerde gramaj, hijyen ve etiket kontrolleri gerçekleştirilirken, işyerlerinin evraklarının eksik olup olmadığına da bakıldı.Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, denetimlerin devam edeceği, kurallara uygun olmayan işyerlerine ise gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.