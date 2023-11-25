Isparta'da 1.340 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı

GBT Kontrolleri: Sorumluluk bölgemizde gerçekleştirilen uygulamalarda 1.340 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılmıştır.

Aranan Şahısların Yakalanması: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Silah Ele Geçirme: Uygulama sırasında 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 25.11.2023 tarihinde eş zamanlı olarak 44 ekip ve 122 personel ile gerçekleştirilen Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması kapsamında Isparta'da yapılan uygulamalarda şu sonuçlar elde edilmiştir:Isparta Polisi olarak, halkımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak, suç ve suçludan vatandaşlarımızı korumak amacıyla tüm birimlerimizle birlikte etkin ve etkili çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Alan hakimiyetimizi sağlayarak, sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin güvenlik operasyonlarımızı sürdürmekteyiz.Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı'na ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, iletilen her türlü talep ve bilginin bizim için değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtiyoruz. İspartalı hemşehrilerimizin güvenliği için gösterdikleri iş birliği ve duyarlılık için teşekkür ederiz.