Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Başarılı Operasyonları Sonuç Verdi

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 20 gün içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda önemli başarılar elde edildi.

Yakalanan kişiler arasında ciddi suçlardan aranmakta olanlar da bulunuyor:

G.A. , Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 13 yıl 8 gün hapis cezası ile aranmaktaydı.

, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 13 yıl 8 gün hapis cezası ile aranmaktaydı. C.T. , aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranmaktaydı.

, aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranmaktaydı. M.K. , Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ve Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesmek suçlarından 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranmaktaydı.

, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ve Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesmek suçlarından 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranmaktaydı. M.O.Ç. , Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranmaktaydı.

, Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranmaktaydı. İ.Ç. , Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Yağma suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile aranmaktaydı.

, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Yağma suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile aranmaktaydı. B.T., Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası ile aranmaktaydı.

Bu kişiler başta olmak üzere toplamda 98 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.