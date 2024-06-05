Avrupa Birliği Delegasyonu Isparta’da

###Bir dizi ziyaret için Isparta’da bulunan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Delegasyon üyesi büyükelçilerle birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.AB Delegasyonu Başkanı Landrut’un Valilik Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Vali Baruş, büyükelçilere Isparta’nın tarihi ve doğal güzellikleri, ekonomisi ile tarım sektörü hakkında bir sunum gerçekleştirdi.Sunumdan önce bir konuşma yapan Vali Baruş, “Sayın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Saygıdeğer Büyükelçiler; güller ve göller şehri Isparta’da sizleri misafir etmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bizlere büyük bir onur verdiniz ziyaretinizle. Isparta gibi güzel bir şehri görmek üzere buraya gelmenizin sizler için hayatınızda da önemli bir güzellik olarak görüyoruz. Isparta, birazdan sunacağım üzere tarım ve turizm üzerine ekonomisi dayalı olan bir şehir. Tabii ki en büyük, en önemli güzelliğimiz dünyada Isparta’yı tanıtan çiçeğimiz gül. Sizlerin programında da yarın sabah gül bahçesinde gül toplama etkinliği olduğunu biliyorum. Bu deneyimin, bu tecrübenin sizin hayatınıza çok önemli bir güzellik katacağını, eşsiz bir deneyim olacağını düşünüyorum. Sagalassos Antik Kenti’ni ziyaret ettikten sonra ilimizde konaklamanız ve burada ilimizi tanımak üzere ziyarette bulunmanız bizleri onurlandırdı, tekrar hoş geldiniz” dedi.Konuk büyükelçiler ise Vali Baruş’a gerçekleştirdiği sunumdan dolayı teşekkürlerini ileterek Isparta hakkında merak ettikleri konular hakkında soru sorma fırsatı buldular.Ziyarette; AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Portekiz Büyükelçisi Virginia Pina, Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho yer aldı.