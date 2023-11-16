Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Ö.K.'yı Yakaladı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan dikkatli çalışmaların sonucunda, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 8 gün hapis cezası ile aranan Ö.K. isimli şahıs başarılı bir operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.Kamuoyuna duyurulan bu başarıyla birlikte, emniyet birimlerinin suçla mücadeledeki kararlılığı ve etkin çalışmaları vurgulanmıştır. Halkın güvenliği için gerçekleştirilen bu tür operasyonların devam edeceği ifade edilmiştir.Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen güvenlik operasyonlarının süreceği ve toplumun desteğiyle suçla etkili bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştır.