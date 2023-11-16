CHP'li Halıcı: "Emekli Çiftçilere Neden Prim Ödenmiyor?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı vesilesiyle emeklilere 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamasının ardından, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin, üretim yaptığı arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın ikramiye hakkından mahrum bırakıldığı ortaya çıktı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, konuyu Meclis'e taşıdı.

Halıcı, "Çiftçi kayıt sisteminde olan emekli çiftçilere hak ettikleri primin verilmeme gerekçesi nedir? Yaşam şartları, barınma sorunu ve fatura giderleri için çalışmak zorunda bırakılan emeklilere yapılan bu haksızlığı gidermek için ne zaman harekete geçilecektir?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Halıcı, 2023 Ekim ayı sonu itibariyle açlık sınırının 13.684 lira olduğunu belirtti ve Türkiye'de nüfusun yüzde 60,4'ünün açlık sınırının altında yaşadığına dikkat çekti.

Halıcı, önergesinde şu soruları sordu:

Çiftçi kayıt sisteminde olan emekli çiftçilere hak ettikleri primin verilmeme gerekçesi nedir? Yaşam şartları, barınma sorunu ve fatura giderleri için çalışmak zorunda bırakılan emeklilere yapılan bu haksızlığı gidermek için ne zaman harekete geçilecektir? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Türkiye'de bulunan emekli vatandaş sayısı kaçtır? Kaç emeklimiz Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle verilen 5 bin liralık prim alma hakkına sahip olmuştur? Bu emeklilerden kaçı primi almış, kaçı almamıştır? Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; 2018 Ocak ila 2023 Kasım ayı arasında geçen sürede 65 yaş üzerinde kaç kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiştir? Bunlar hangi illerde ve sektörlerde gerçekleşmiştir? Hayatını kaybedenlerin yaş dağılımı nasıldır?