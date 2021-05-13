Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı.

Milli ve manevi duyguların en yoğun olduğu, rahmet ve bereket dolu bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, güzelliklerin ve iyiliklerin yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma köprülerinin atıldığı bir Ramazan Bayramı’na daha erişmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.İçerisinde sayısız güzellikleri barındıran bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Milletimizin köklü tarihinden ve zengin kültüründen aldığı bu değerlere sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğundadır. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz.Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de etkili olan koronavirüs nedeniyle, bu bayramı da evlerimizde geçiriyoruz. Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak ise en büyük temennimizdir.Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile sevdiklerimizle bayramlaşmayı ve hatırlamayı sürdürmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ispartalı hemşehrilerim olmak üzere Ramazan Bayramı’nın ilimize, ülkemize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diler; tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlarım.