KANSEV’den İl Sağlık Müdürüne Destek Ziyareti

Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANSEV) Isparta Şubesi Başkanı Cemaliye Bardakçı ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun’u makamında ziyaret ederek, iş birliği mesajı verdi.

Ziyarette konuşan KANSEV Başkanı Cemaliye Bardakçı, derneğin kanser hastalarının tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları aşmalarına destek olmak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, "Kanser hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve tedavi süreçlerinde onlara destek olmak için İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi. Bardakçı ayrıca, Dr. Küçükcoşkun’a yeni görevinde başarılar diledi.

"Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip"

Dr. Küçükcoşkun ise KANSEV’in sağlık alanında önemli bir rol oynayan sivil toplum kuruluşu olduğuna vurgu yaptı. Erken teşhisin kanserle mücadeledeki önemine dikkat çeken Küçükcoşkun, "Kanser hastalarının tedavi süreçlerini iyileştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu süreçte üzerimize düşen desteği sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Çözüm Önerileri Ele Alındı

Ziyaret kapsamında, kanser hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar masaya yatırıldı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün sunduğu hizmetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. KANSEV yönetimi, müdürlüğün desteğinden dolayı teşekkür ederek, "İş birliğimizi daha da güçlendirecek, hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

KANSEV ve İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki bu görüşme, kanser hastalarının ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı çözümler geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.