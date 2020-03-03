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Isparta'da FETÖ/PDY ve uyuşturucu operasyonları

Isparta'da FETÖ/PDY ve uyuşturucu operasyonları
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 27 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, 5607 SKM, 5809 SKM, TCK 158. ve 204. maddeleri gereğince 35 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, hakkında işlem yapılan şüphelilerden;
1 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 43 şişe kaçak içki (rakı, viski, votka) 14 adet klonlanmış cep telefonu, 795 adet cep telefonu yedek parçası, değerli belge, kağıt ve evraklar, heyet raporları ile doktor raporları, 32,66 gram gelen Esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilmiştir.
Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış bu şahıslardan 5’i adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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