Yalvaç Belediyesi havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sinek larvalarıyla mücadele ve dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.Yalvaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Birimi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vektör ve kent zararlılarıyla mücadele ederek, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları mekânların dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor. İlçemiz genelinde sivrisinek ve karasineklerin yumurta bırakabileceği alanlar tespit edilerek larva ilaçlarının önceliği bu alanlara veriliyor. Bununla birlikte vektör ve larvalara ev sahipliği yapabilecek çöp konteynırları da genel ilaçlama yapılarak hem sinek, hem de zararlı bakteri oluşumunun önüne geçilerek kötü koku ve bakterilerle mücadele ediliyor. Ayrıca İlaçlama da ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ilaçların insan sağlığına bir zararı da bulunmuyor.Yalvaç Belediyesi