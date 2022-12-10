KANSERLE DANS EDEN KADIN GÜZİN YILDIRIM EĞİRDİR’DEYDİ.

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi destekleriyle ve Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği kolon kanserine farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzelendi.Düzenlenen etkinliğe Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.Gün boyunca vatandaşlara kolon kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunularak verilen testlerin uygulanması için kayıtlar oluşturuldu.Isparta Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemaliye Bardakçı; ‘Ben Eğirdir Eyüpler köyünden Cemaliye Bardakçı. Ama Isparta'da yaşıyorum. 2007 yılında kanserle tanıştım. Tedavim bitti. Tedavim bittikten sonra 2014 yılında kanser hastaları, yardımlaşma derneğini kurduk. Şu anda aktif tedavim devam ediyor. Ama birçok insana da faydalı olmaya çalışıyoruz. Kolon kanseri farkındalığı oluşturalım diye kolon maketimizi getirdik maketimizi açtık. Arkamızda görüldüğü gibi maketimiz 65 yaş üstü kadın ve erkek kolon tahlili yapıyoruz. Kalın bağırsak testi alıyoruz. Anında çıkıyor zaten testlerimiz. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Sadece kolon değil, biz genel kanser hastalığının erken tanı farkındalığını oluşturmak amaçlı böyle bir şeyi başlattık. Özellikle pazar gününün pazarını seçtik. İnşallah farkında oluyor insanlar geç kalmayın kanserden korkmayın. Geç kalmaktan korkun sloganıyla yola çıktık. İnşallah bir kişiye bile dokunabilirsek burada bir kişi, iki kişi, on kişi yapar. Erken tanının, farkındalığını oluşturalım diye Eğirdir'e geldik. Bizlere destek veren Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e çok teşekkür ediyoruz, ifadelerini kullandı.