Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay KAPI, YK Üyesi Ahmet SONKAYA ve Genel Sekreter Ayşegül ALOĞLU, Kemer'de düzenlenen genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına katıldılar. Batı Akdeniz İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Antalya, Isparta, Burdur ve çevresinde faaliyet gösteren 13 kuruluşun bir araya geldiği bir sivil toplum örgütüdür. Bu toplantıda, sektörel ve ulusal ekonomik politikalara katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirmek, uluslararası entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.19 Mayıs 2023 Cuma günü, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından ev sahipliği yapılan toplantı, KEMİAD Başkanı Rıza SÖNMEZ'in açılış konuşmasıyla başladı. BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah ERDOĞAN ve diğer dernek başkanları, kendi bölgelerine özgü sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.Toplantıda, önümüzdeki günlerde "Finansa Erişim" konulu paneller düzenlenmesi, her bölgenin ihtiyaçlarına yönelik konuşmacıların davet edilmesi, çeşitli konularda kişisel gelişimi destekleyen eğitim faaliyetleri düzenlenmesi kararlaştırıldı. IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI'nın daveti üzerine, BAKSİFED Haziran ayı toplantısının Isparta'da gerçekleştirilmesi kararı alındı.