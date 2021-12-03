İŞKUR'dan Isparta’da en fazla engelli personel çalıştıran METAMAR’a teşekkür ziyareti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla; Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa HÖKE ve beraberindeki heyet, METAMAR’ı ziyaret etti.METAMAR MERMER GRANİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin en çok engelli personel istihdam etmesi nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Mustafa HÖKE, kurum olarak engelli vatandaşlara iş imkanı sunma konusunda gösterdikleri hassasiyet için METAMAR’ın Genel Müdürü Hilmi AYGÜNDÜZ’e teşekkür etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü HÖKE, engelli istihdamı konusunda bütün kurumların hassas olması gerektiğini kaydetti.METAMAR Genel Müdürü AYGÜNDÜZ ise engelli vatandaşların çalışma hayatında daha çok yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını ve bu kapsamda hali hazırda 40 engellinin çok güzel ürünler ortaya çıkararak hem firmalarına katkı sağladığını hem gelir elde ettiklerini hem de istihdamla birlikte sosyal yaşama dahil olduklarını belirtirken, bu konuda devletten ziyade tüm özel işletmelere de büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.Dünya Engelliler günü olması münasebetiyle yapılan ziyarette son olarak hem engelli personelin günleri kutlandı hem de hediye ve plaket takdiminde bulunuldu.ISPARTA İŞKUR