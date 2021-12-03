Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri Başladı Açılış Gerçekleşti
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Kunduracılar Sitesinde geleneksel indirim ve alışveriş günleri açılış töreni bugün gerçekleşti.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın konuşması ve kurdele merasimi ile açılışı yapılan törene, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.
Kunduracılar Sitesinde indirim günleri 24 Aralık'a kadar sürecek.
Başkan Ahmet Tural indirim günleri ile ilgili ''Birliğimiz öncülüğünde Kunduracılar Sitesinde İndirim ve Alışveriş Günlerinin açılışını birlik beraberlik ruhuyla gerçekleştirdik. Hem yerel esnafımıza destek olmak, hem de halkımız ve öğrencilerimizin indirimli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz indirim günlerinin ilimize hayırlı olmasını temenni eder, esnafımıza bereketli kazançlar dilerim. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm kıymetli protokol üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve değerli misafirlerimize şükranlarımı sunarım.'' açıklamasında bulundu.