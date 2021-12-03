Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri Başladı Açılış Gerçekleşti

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Kunduracılar Sitesinde geleneksel indirim ve alışveriş günleri açılış töreni bugün gerçekleşti.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın konuşması ve kurdele merasimi ile açılışı yapılan törene, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.Kunduracılar Sitesinde indirim günleri 24 Aralık'a kadar sürecek.Başkan Ahmet Tural indirim günleri ile ilgiliaçıklamasında bulundu.