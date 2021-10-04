Deregümü’de Türkiye’ye örnek altyapı çalışması

Altyapı çalışmaları, yapılaşmanın önünde gidiyor

Isparta Belediyesi Deregümü Ovasındaki 2,5 milyon metrekarelik yeni yapılaşma alanında Türkiye’ye örnek bir çalışma gerçekleştiriyor. Yapılaşma başlamadan parsel girişlerine 100 milyon liralık yatırımla içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları bırakılıyor. Belediye ile birlikte doğalgaz, telekomünikasyon, elektrik firmaları da aynı anda altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Deregümü’de altyapı için artık hiçbir yol asfaltı ve kaldırımın bozulmayacağını söylerken, arazisi 2 bin metrekareyi geçen inşaat alanlarındaki binaların da yağmur sularını toplayarak, bahçe ve diğer noktalarda kullanacağını söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, site esnafının sorunlarını, istek ve taleplerini dinlerken, esnafın belediye yatırımlarına ilişkin merak ettiği sorulara da cevap verdi.Kendisinin de esnaflıktan geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehrimizin daha da ileriye götürülebilmesi ile ilgili konuları ele aldık” derken, pandemi sürecinin esnafı zorladığını ancak bu sürecin yavaş yavaş aşılmaya başlandığını kaydetti. Başdeğirmen, önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapılacağı inancını taşıdığını dile getirdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın belediyenin yapmış olduğu çalışmalar, şehir ekonomisinin geliştirilmesine ilişkin sorularını da cevapladı. Esnafın Deregümü Ovasındaki yapılaşmanın başladığını, bölgede belediyenin ne gibi altyapı çalışmaları yaptığına ilişkin sorusunu cevapladı. Esnaf, “Bölgede yapılaşma başladı, yeni bir yaşam merkezi oluşuyor. Geçmiş dönemde altyapı arkadan geldiği için Çünür’de bazı sorunlar yaşandı, vatandaşın mağduriyeti söz konusu oldu. Deregümü’deki durum nedir?” şeklinde soru yöneltti.Deregümü’nün Isparta’nın en büyük inşaat alanlarından birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir alanda inşaatların yapımlarının başladığını aktardı. Deregümü için Isparta’da yeni bir sistem getirdiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Daha önce böyle bir uygulama olmamış ancak bundan sonra bu yaptığımız uygulamalar yapılacak. Öncelikle arazisi 2 bin metrekareyi geçen inşaat alanlarındaki binalar yağmur sularını toplamak zorunda. Bu uygulamaya geçen yeni bir projemiz. 2 bin metrekare üzerinde tek bir tane ev de yapsa, 25 adette daire yapsa yağmur suyunu bahçesinde diğer noktalarda kullanmak için toplamak zorunda. Bu birinci yeniliğimiz.Bir diğer yeniliğimiz de Deregümü’de inşaatı başlamış ya da başlayacak olan tüm arsalara doğalgazın, yağmur suyunun, kanalizasyonun, içme suyunun bütün hatlarının çıkış uçlarını bırakıyoruz. 3-5 sene sonrada olsa buralarda inşaata başladığında artık yolu, asfaltı keserek, kaldırımı bozarak oradan içme suyu ve diğer hatlarını almayacak. Bunlar bizim için çok önemli. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yapıyoruz. İçme suyu hattını bitirdik, yağmur suyu ve kanalizasyon hat çalışmalarının yarısına geldik. Buraya başlamadan öncede hem doğalgaz firması hem telekomünikasyon hem elektrik firması hem de belediyemiz birbirleriyle koordineli çalışıyor. Tüm kurumlar hep birlikte çalışmalara girdiler, hep beraber çıkacaklar. Doğalgazla birlikte çalışıyoruz, telekomünikasyon altyapı çalışmalarına başladılar. Direk olan yerler var, orada elektrikler yer altına alınıyor.Gölcük yolu ile yeni Zabıta binası arasında kalan DSİ kanalının bulunduğu bölünmüş yolun asfaltlamasına başlayacağız. Yapılaşmanın devam ettiği alanlarda sıcak asfalta girmeyeceğiz. Tozu çok olan, rahatsızlık veren yerlerde iyileştirmeler yapacağız.Deregümü’deki çalışmalar belediyemize 100 milyon lira gibi bir maliyetle tamamlanmış olacak. Diğer 3 kurum da 100 milyon lira gibi bir harcama yapıyor, orada 200 milyon liralık bir altyapı yatırımı var. Altyapı yatırımına büyük önem veriyoruz. 3-4 ay içerisinde tüm altyapıyı bitirmiş olacağız ve hiçbir sorun kalmayacak” dedi.Başkan Başdeğirmen’in içlerinden birisi olduğunu dile getiren esnafta bugüne kadar siteleri başta olmak üzere Isparta’ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını dilediler.