Isparta Belediyesi, uzun yıllar önce yapılan ve deformeye uğrayan İstasyon Caddesi'nde yenileme çalışmaları başlattı. Kullanım ömrünü tamamlayan ve görüntü kirliliği oluşturmaya başlayan kaldırım ve orta refüjler kaldırıldı. Cadde boyunca yer alan otobüs durakları yenilendi, caddenin yapısına uygun ağaçlar dikildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Nisan itibariyle caddede yenileme çalışmalarının başladığını ve çalışmaların bir ay süreceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, kaldırımların ve orta refüjün uzun yıllar önce yapılan ve deformeye uğradığını, otobüs durakların kaldırım ortasında engel oluşturduğunu dile getirdi.Caddede yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, begonit taş döşemesiyle aydınlatmalı kaldırımlar ve orta refüjler oluşturuldu. Ayrıca, kurumuş, sinek üreten ve akan ağaçlar kaldırılarak caddemize uygun ağaçlar dikildi. Başkan Başdeğirmen, çalışmaların doğayı koruyacak şekilde gerçekleştirildiğini ve insanların da mutlu olabileceği bir şekilde yapıldığını vurguladı.Isparta İstasyon Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.