Eğirdir: Turist Cenneti İlçe

Isparta'nın turistik cenneti olarak bilinen Eğirdir ilçesi yaz sezonu boyunca birçok turist kafilesini ağırlamıştır. Eylül ve Ekim aylarında da misafirlerini ağırlamaya devam eden Eğirdir, güzelliklerini ziyaret edenlere sunmaya devam etmektedir.Eskişehir'den gelen Vel Esbid bisiklet grubu, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, bu misafirlere ilçeyi tanıttı ve yöresel lezzetlerden olan Eğirdir elması ikram etti.Bugün, İsviçre'den gelen misafirler ilçenin tarihi Pınar Pazarı gibi güzelliklerini ziyaret ettiler. Yine İsviçre'den gelen Türk vatandaşları da ilçeyi yakından keşfettiler. Başkan Veli Gök, bu misafirlerle yakından ilgilendi.Eğirdir'de gerçekleşen klasik otomobil festivaline katılan otomobil grubu da ilçeyi ziyaret etmektedir.Eylül ve Ekim aylarında İngiltere, Rusya, Almanya gibi ülkelerden ve İstanbul, Fethiye gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden turistik turlar Eğirdir'e gelerek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular. Tarihi medrese, Hızırbey Camii, Kilise, Yeşilada, Citta Slow Marketler, Seyir Tepeleri, Kovada Milli Parkı, Eğirdir Kalesi gibi yerleri ziyaret ettiler.Salda ve Göller Bölgesi Kültür turları kapsamında Eğirdir'i ziyaret etmeyen yabancı turlar neredeyse yok gibiydi. Sadece Eylül ayında, turizm acentaları ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi işbirliği ile yaklaşık 3000 turist Eğirdir'i ziyaret etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, "İlçemize gelen her misafirimiz başımızın tacıdır, onları en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.