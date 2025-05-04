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Isparta'da Pazarda Fiyatlar Çıldırdı! Çevik Gıda’dan Kaçırılmayacak İndirimler

Isparta'da Pazarda Fiyatlar Çıldırdı! Çevik Gıda’dan Kaçırılmayacak İndirimler
ISPARTA
G.Tarihi: 04.05.2025 16:03
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Pazarda Fiyatlar Çıldırdı! Çevik Gıda’dan Kaçırılmayacak İndirimler

Isparta pazarlarında alışverişin güvenilir ismi haline gelen Çevik Gıda, bu hafta da “patron çıldırdı” dedirtecek fiyatlarla vatandaşın yüzünü güldürüyor. Kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyatla buluşturan Çevik Gıda, özellikle süt ve süt ürünlerindeki büyük indirimlerle dikkat çekiyor.

Her hafta farklı pazar noktalarında hizmet veren firma, bu kez de sofralara tazelik ve doğallık taşıyan ürünlerle adından söz ettiriyor. Müşteriler, Çevik Gıda tezgahlarında lezzeti uygun fiyatla bir arada buluyor.

BU HAFTANIN DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI:

. Yufka: 30 TL
. Çökelek: 40 TL
. Kaşar Loru: 40 TL
. Mandıra Yoğurdu: 50 TL
. Köy Yoğurdu: 80 TL
. Köy Peyniri: 85 TL
. Yarım Yağlı Teneke Peyniri: 100 TL
. Tam Yağlı Teneke Peyniri: 140 TL
. Kaşar Peyniri: 150 TL
. Günlük Tereyağı: 280 TL
. Dövme Karın Tereyağı: 370 TL
. Çanakkale Ezine Peyniri: 230 TL
. İzmir Bergama Tulum: 300 TL
. Erzincan Keçi Tulum: 340 TL
. Tam Yağlı Çörekotlu Tulum: 140 TL
. Yağlı Yaprak Tulum: 140 TL
. Yarım Yağlı Yaprak Tulum: 110 TL
. Yarım Yağlı Çörekotlu Tulum: 90 TL
. Küçük Manzalin Zeytin: 100 TL
. Sofralık Zeytin Çeşitleri: 150 TL

Bunların yanı sıra, katkısız ev salçası, el yapımı tereyağı, Senirkent üzüm pekmezi gibi geleneksel tatlar da tezgahlarda yerini aldı.

Tezgah başında vatandaşlara seslenen Uğur Çevik, “Patron bu hafta da çıldırdı! Süt ürünlerinde yok böyle fiyat. Bu fiyata bu kalite başka yerde yok” diyerek indirimli ürünlerin sınırlı süreyle satışta olduğunu belirtti.

Isparta’nın Farklı Pazarlarında Hizmetinizde

Pazartesi: Zafer Pazarı – Öğleden sonra
Salı: Salı Pazarı – Mondi Mobilya karşısı
Perşembe: Hızırbey Pazarı – Öğlene kadar
Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önü – Cuma Pazarı
Cumartesi: Işıkkent Pazarı – Öğleden sonra
Pazar: Mehmet Tönge Pazarı – Öğlene kadar

Bilgi ve Sipariş İçin

Uğur Çevik – 0541 742 04 24

Çevik Gıda, her gün Isparta’nın farklı noktalarında en taze ve en doğal ürünleri, uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Sofralarına kaliteyi taşımak isteyenler için bu haftaki pazarlarda kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

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