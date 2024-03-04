Sosyal Medya Devi, Dünya Haritası Üzerinden Arkadaşlarınızın Konumunu Gösteren Yeni Özelliğiyle GündemdeDünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına daha fazla özellik ve konfor sunmak adına bünyesine yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Daha önce Snapchat'in "Hikayeler" özelliğini başarıyla entegre eden Instagram, şimdi ise Snapchat'e rakip olabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor: "Friend Map" (Arkadaş Haritası).Instagram'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, dünya haritası üzerinden arkadaşlarının konumlarını görebilecekler. Ancak, bu özellik sadece konumlarını paylaşan kullanıcılar için geçerli olacak ve gizlilik endişesi taşıyanlar bu özelliği kapatabilecekler. Ayrıca, kullanıcılar harita üzerine notlar bırakarak etkileşimi daha da artırabilecekler.Özellik, kullanıcılara hangi arkadaşlarının konumunu görmek istediklerini seçme olanağı tanıyan "Hayalet Modu" adı verilen bir özellikle birlikte geliyor. Bu mod sayesinde kullanıcılar konumlarını istedikleri zaman gizleyebilecekler, bu da gizliliklerini daha iyi koruma imkanı sunacak.Instagram, güvenlik konusunda da önlemler aldığını belirtiyor. Arkadaş Haritası özelliği, konum bilgilerinin sadece uygulama açıldığında yenileneceğini ve anlık olarak güncellenmeyeceğini vurguluyor, bu da sürekli takip endişesi taşımayı engelliyor.Instagram'ın bu yeni özelliği üzerindeki çalışmaların son aşamada olduğu ve yakın bir zamanda kullanıma sunulabileceği belirtiliyor. Bu hamleyle Instagram, kullanıcılarına sosyal çevrelerini daha yakından takip etme ve paylaşma imkanı sunarak platformdaki etkileşimi artırmayı hedefliyor. Snapchat'e karşı geliştirilen bu özellik, kullanıcıların merakla beklediği bir hamle olarak dikkat çekiyor.