İş Bankası'ndan Müşterilere Büyük Avantaj: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlemler!

Türkiye'nin Önde Gelen Bankası İş Bankası, "Müşteri Olmak İstiyorum" Kampanyası ile Müşterilerine Büyük Kolaylık Sağlıyor



Bankacılık sektöründeki rekabet kızışıyor! İş Bankası, müşteri çekmek ve onlara daha fazla avantaj sunmak adına çığır açan bir kampanya başlattı. Banka devi, müşterilerine bir yıl boyunca belirli işlemlerde ücret almayacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

İş Bankası'nın başlattığı kampanya kapsamında, bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşterileri, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile İşCep uygulamasından bir yıl boyunca ücretsiz EFT/Havale işlemlerinden faydalanabilecek. Bu avantajın yanı sıra, diğer ayrıcalıklara da kolayca ulaşabilecekler.

Kampanyanın detaylarına göre, İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca ücretsiz olarak tek seferde en fazla 211 bin 100 TL işlem gerçekleştirebilecekler. Ancak, mesai dışı FAST işlemleri ve tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri istisna kapsamı dışında tutulacak. Bu muazzam fırsattan yararlanmak isteyenler, İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olduktan sonra 7 iş günü içinde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlı kampanya, müşterilere bir yıl boyunca maliyetlerden tasarruf etme şansı tanıyarak, bankacılık deneyimini daha da kolaylaştırıyor. Duyanlar koşuyor; İş Bankası müşterileri, bu özel kampanyadan yararlanmak için harekete geçmeye hazır olmalı!