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İLK KİMLER AŞILANACAK!

İLK KİMLER AŞILANACAK!
ISPARTA
G.Tarihi: 30.11.2020 18:33
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Belirtisiz hastalar böyle saptanacak! İlk 59 yaş altı aşılanacak

Ülkemizde, günlük 200 bin Kovid-19 testi yapılması hedefleniyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, 'Test sayısını ne kadar artırırsanız belirtisizleri o kadar fark edebilirsiniz. Aşı ilk aşamada 59 yaş altı sağlık çalışanlarına, altta yatan hastalığı olan dediğimiz kanser, şeker, böbrek hastalarına, organ nakli olanlara ve Kovid-19’un ağır seyretme ihtimali olanlara yapılacaktır. ' dedi.

 
Türkiye 226 merkezde günde 174 bin Kovid-19 testi yapıyor. Hedef 200 bin. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Eraksoy, test merkezleri önündeki yığılmanın önlenmesi için ‘Personel açığı açısından rahatlatacak önlemler alınabilir. Daha geniş alanlar ayrılıp kabin sayısı artırılabilir. İnsanların ayağına gidilerek test yapılabilir’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım’da koronavirüsle mücadelede günlük test kapasitesinin 200 binlere ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, test kapasitesinin artmasının salgınla mücadele açısından olumlu olduğunu, bununla birlikte test merkezlerinin de kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.
 
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehber 25 Kasım’da değişti. Buna göre artık Kovid-19 vakalarının yakın temaslılarına da hastalıkla ilgili bulgu aranmaksızın test yapılabilecek. 25 Kasım’dan bu yana günlük test sayısı 164 binden 174 bine çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından 226 merkez Kovid-19 tanısı için yetkilendirildi. Test merkezleri önünde yığılma olmaması için test sayısı ile birlikte test yapılacak kabin ve personel sayısının da artması gerekiyor. Eraksoy, salgınla mücadelede belirtisiz vakaların bulunabilmesi için test sayısının artırılmasının gerekli bir adım olduğunu söyledi. Eraksoy şöyle konuştu: “Test sayısını ne kadar artırırsanız belirtisizleri o kadar fark edebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı da en başından beri test sayısının kademe kademe artırmaya çalışıyor. 200 bin hedefine ulaşması halinde de yeni bir hedef ortaya konacaktır. Bu test her merkezde yapılamıyor. Belli bir alt yapıya ihtiyaç var. Test merkezleri önündeki yığılmalar, personel açığından kaynaklanıyorsa, rahatlatacak önlemler alınabilir. Daha geniş alanlar ayrılıp kabin sayısı artırılabilir. Açık test politikası ile belli meslek gruplarına test yapılması söz konusu. Bu durumda da hastanelerde yığılmayı önlemek için işyerlerine, kuruluşlara gidilerek test yapılması mümkün.”

İLK AŞAMADA 59 YAŞ ALTI AŞILANACAK
 Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Alman ve Çin aşıları hakkında da konuştu. “Almanya'da geliştirilen aşı, -70 derecede saklama koşulları nedeni ile tercih edilmiyor. Türkiye’de bu derin donduruculardan var. Ancak belli amaçlarla kullanılıyor ve dolu. Hızlıca bu derin dondurucularından temin etme imkanı yok. Rus aşısına ilişkin henüz bir yayın yok. Çin aşısı atak yapıyor. Bizde önce sağlık çalışanlarında şimdi de gönüllü vatandaşlarda faz çalışmaları yapıldı. Bizdeki güvenlik verileri kullanılarak ruhsat verilebilir. Bu aşı, faz çalışmalarında 59 yaş altındaki gruplara yapıldı. Firma 59 yaş üstüne yönelik bir çözüm bulana kadar bu aşı, bu gruba uygulanmayacaktır. İlk aşamada 59 yaş altı sağlık çalışanlarına, altta yatan hastalığı olan dediğimiz kanser, şeker, böbrek hastalarına, organ nakli olanlara ve Kovid-19’un ağır seyretme ihtimali olanlara yapılacaktır. İnsanlarla iç içe olan, temasın fazla olduğu meslek grupları aşılama açısından önde gelir.”

KORUYUCULUK SÜRESİ BELİRSİZ
Aşının ne kadar süre ile koruyacağı henüz belli değil. Eraksoy, “Şuana kadar iki doz aşıyı yaptıranlar en fazla 4 hafta izlenebildi. Biz henüz 4 haftalık antikor düzeyini biliyoruz. Üzerinden zaman geçtikçe ne kadar süre ile koruyucu olduğunu anlayabileceğiz” dedi.
 
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