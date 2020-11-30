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EĞİRDİR GÖLÜ DİP TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

EĞİRDİR GÖLÜ DİP TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
ISPARTA
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EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN BÜYÜK ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR.
MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ ŞAHİN İLE BİRLİKTE EĞİRDİR’E GELDİ.
EĞİRDİR GÖLÜ DİP TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.
GÖKGÖZ; ‘BİZ GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜMÜZÜ KORUMAK
ADINA BU ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ.’ dedi.

DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ RAHMİ ŞAHİN; ‘EĞİRDİR, SENİRKENT, YALVAÇ VE GELENDOST’TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.
Geçtiğimiz aylarda Eğirdir Gölü’nün dip temizliği çalışmalarının başlayacağını ilk defa AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ vermişti.
Eğirdir Gölü dip temizliği çalışmalarını yerinde incelemek üzere bugün beraberinde DSİ Bölge Müdürü Rahmi ŞAHİN ile Eğirdir’e gelen Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ’ü bugün saat 14.30’da Eğirdir Hayvanat Bahçesi kavşağında Belediye Başkanı Veli GÖK, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman TEZCAN, İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin ÖZDOĞANCI, Eyup DOĞAN, Süleyman SARPDAĞ, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN, Belediye Şirket Müdürü Ömer YILMAZ, Belediye Fen İşleri Müdürü Gülay UYSAL ve teknik personel karşıladı.
Eğirdir Hayvanat Bahçesi arka tarafında çalışmaların devam ettiği göl kenarında incelemelerde bulunan Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan DSİ Bölge Müdürü Rahmi ŞAHİN; ‘Bizim Eğirdir Gölü bu yörenin, göller bölgesinin gözbebeğidir, tatlı su kaynağıdır. Eğirdir Gölü’nün gerek miktar, gerek kalite yönüyle korumak yönünde bir çok faaliyetimiz var. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü olarak bizim olduğu gibi diğer bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetleri var. Bu anlamda biz Eğirdir Gölünü hem korumak hem de gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarmak anlamında adımlar atıyoruz. Bugünkü faaliyetimiz sayın vekilimizin bize Eğirdir Gölüne deşarj olan derelerdeki çökerti durumundaki tarımsal atıkların göle inmesini engelleyerek temizleme çalışmasını bir an evvel yağışlar başlamadan böyle bir çalışmayı başlattık. Eğirdir Belediye Başkanımızın da makine destekleriyle bu çalışma başladı. Bu çalışma sadece burada değil Eğirdir’de olduğu gibi Senirkent’te Pupa Çayında, bir diğer taraftan Gelendost’ta Yenice Çayında da çalışmalar devam ediyor. Burada maksat sezonsal tarımsal kirliliğin göle ulaşımını engellemektir. Bunlar belki dönemsel faaliyetler fakat, bunun dışında da yapısal bir takım projelerimiz de var. Buda nedir Eğirdir Gölü bu yörenin gözbebeği ve can damarıdır, müthiş bir tarımsal potansiyel var. Türkiye’nin en kaliteli meyveciliği Eğirdir’de Isparta’mızda yapılıyor. Dolayısıyla biz Eğirdir Gölü’nü hem koruyacağız, hem geliştireceğiz hem de modern tekniklerle insanlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm bunları birlikte yapacağız. Bunun dışında asıl bizim kalıcı yapısal projelerimizde Eğirdir Gölümüzü tasarruflu olarak kullanmak adına bir an önce vahşi sulamanın açık sistem sulamanın kapalıya döndürülmesi projelerimizi tamamladık. Sayın Vekillerimizde bunları takip ediyorlar. Ekonomik bütçe çerçevesinde yavaş yavaş en büyük proje olan Atabey Sulamamızın ihalesini yapıp kazmamızı vurduk. Allah nasip ederse orayı boruluya döndüreceğiz, öte taraftan Senirkent, Yalvaç, Hoyran ve Gelendost’uda borulu sisteme döndüreceğiz. Buda yapısal olarak Eğirdir Gölü’nü korumak adına yapmış olduğumuz adımlar.’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ ise yaptığı açıklamada; ‘Ben öncelikle Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze, Eğirdir Belediye Başkanımıza, Senirkent Belediye Başkanımıza Gelendost Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eğirdir Gölü’nü korumak adına DSİ’nin başlatmış olduğu bu projeyi Belediye Başkanlarımız ve Belediye Ekipleri ile birlikte sinerji içerisinde işbirliği yaparak Eğirdir Gölü’ne gelen rüsubatı önleme adına, hem dip çamurunun temizlenmesi hem de gelen kirli atığın önlenmesi adına bugün DSİ çalışanlarımızı ve Eğirdir’imizi ziyaret ediyoruz. Biz Eğirdir Gölü’müzü gözbebeğimiz olarak korumak adına burada sürekli çalışmaların içerisinde bizihati Milletvekili arkadaşlarımızla beraber yer alıyoruz. Dolayısıyla Eğirdir Gölü’ne gelebilecek her türlü atığın önüne geçmek adına böyle bir çalışma yürütülüyor. Bu dip çamurunun ve atıkların temizlenmesi ile birlikte inşallah yetkililerimiz yine çözelti havuzlarının da oluşturulmasının ardından göle gelecek etken maddelerinde ulaşmasını engelleyecekler. Doğal arıtma sistemi adı verdiğimiz bu sisteminde Eğirdir Gölünü kurtarma noktasında da büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Bölge Müdürümüzde ifade ettiler bizlerde vahşi sulamanın önüne geçmek ve damlama sulamanın daha yaygınlaştırılması adına Atabey Ovasının’da Dünya Bankasında onaylanan projesi ile beraber inşallah orada damlama sulamaya geçeceğiz. Dolayısıyla bugün biz burada yapılan çalışmaları hem yerinde incelemek hem de yapılacak işlemleri de hem Eğirdir’de hem de Gelendost’ta hem de Senirkent havalesinde Eğirdir Gölü’nü kirletebilecek her türlü etken maddenin önüne geçmek ve çözelti havuzlarının da yapılması adına hem DSİ Bölge Müdürümüz ve Belediye Başkanımızla beraberiz. Dolayısıyla ben burada emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bizler Eğirdir Gölü’nün hem içme suyu havzası, hem de sulama suyu olarak kullanılma noktasındaki hassasiyetimizi yineliyoruz. Tabi vatandaşlarımızdan da suyu israf etmeden burada biraz daha itinalı davranmamız gerektiğini ifade ediyorum. Ben tekrar ilgi duyan bizimle beraber bu haberlerinde halkımıza ulaşmasını sağlayan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’ dedi.
Daha sonra Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ Millet Bahçesi olarak düzenlemelerine başlanan Köprübaşı Mevkii Halil Üstün heykelinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgiler aldı. Millet Bahçesi olacak alandaki düzenlemeleri çok beğenen GÖKGÖZ daha sonra Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettikten sonra Eğirdir’den ayrıldı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Gözümüz, Eğirdir Gölü’müz için uzun zamandır çalışmalar yürütüyorduk, nihayet Milletvekillerimizin de destekleri ile amacımıza yavaş yavaş ulaşıyoruz, bu projeler tamamlandığında Eğirdir Gölümüzü gelecek nesillere daha temiz, daha güzel ve dolu olarak bırakacağız. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan Milletvekillerimize ve DSİ Bölge Müdürümüz ile emeği geçen tüm çalışanlara ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum.’ Dedi.

(BELEDİYE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)






















 
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