İlk açıklama geldi: Dolar ve altın fiyatları çakıldı

ABD seçimlerinden Joe Biden'ın zaferle çıkması ve Merkez Bankası'nda hafta sonu gerçekleşen görev değişikliği sonrasında gözlerin çevrildiği dolar ve altında yeni haftanın ilk işlem gününe ilişkin rakamlar belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan gelen ilk açıklama sonrası dolar altın adeta çakıldı.

Merkez'in açıklamaları sonra dolarda ve altında düşüş yaşandı. Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.04'e kadar geriledi ve Dolar yüzde 5,72 değer kaybetti.



Cuma günü 10.12 olan Euro/TL ise 9,55 TL'ye düştü.



Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatlarında bugün sert düşüş yaşanıyor.



GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra altının gramı 491 TL'ye kadar geriledi.



ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

827 TL



YARIM ALTIN FİYATI

1.669 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.322 TL