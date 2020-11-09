T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Basın Bülteni

Sayı : E-22140330-953.01.07.03-147314

Konu : Atatürk'ün 82. Ölüm Yıl Dönümü Anma Törenleri

İlgi : Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı (İkaz ve Alarm Çalışına Grup Başkanlığının 20.10.2020 tarihli ve E-89992713-953.01.07.01-143347 sayılı yazısı.

Ülke genelinde İkaz ve Alarm haberlerinin duyurulması, mevcut sirenlerin faal halde tutulması ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümünün 82. Yıldönümü olması münasebetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım 2020 günü saat (09:05-09:07) arası,Isparta İl merkezinde İl Türk Telekom Müdürlüğü binasında,İlçe kaymakamlıkları ile diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile Sarı İkaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır.