Türk lirası coştu! TL dünyada günün yıldızı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın açıklamaları ve aşı haberleriyle küresel piyasalarda yükseliş hızlandı. TL ise tüm gelişen ülke paralarının değer kazandığı işlem gününün yıldızı oldu.
Endekslerle beraber en hızlı yükselişi petrol gösterdi. Brent %10 yükselişle 43.50$ seviyesini aştı.
-Ons altın1,965$ seviyesine çıkarak 16 Eylül sonrası zirveyi görmesinin ardından %4 kayıpla 1,875$ seviyesine geriledi.
-Gümüş %5,5 kayıpla 24.23$ seviyesine geriledi.
-Küresel belirsizliği ölçen VIX Endeksi bugün %5 gerileyerek Ağustos ayı sonrası en düşük seviyeye geriledi.
-Risk iştahının artmasıyla güvenli varlıklarda yaşanan düşüşe Japon yeni de eşlik etti ve yen bugün dolar karşısında %1,5 değer kaybetti.
TL GÜNÜN YILDIZI OLDU
-Tüm gelişen ülke paralarının değer kazandığı işlem gününün yıldızı Türk Lirası oldu. TL, yeni başkan ve faiz artırımı beklentileri ile bugün gün içinde dolar karşısında %6 değer kazandı ve kur 8,0 seviyesi altını test etti. CDS tarafında da 500 bp altına gerileme olurken BİST 100 hem iç hem de küresel haber alkışıyla bugün %3,5 primle 1.235 puana çıktı, bu seviye Şubat sonrası en yüksek seviye oldu. BİST Bankalar da ise günlük kazanç %7’yi aştı.