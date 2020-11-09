Türk lirası coştu! TL dünyada günün yıldızı

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın açıklamaları ve aşı haberleriyle küresel piyasalarda yükseliş hızlandı. TL ise tüm gelişen ülke paralarının değer kazandığı işlem gününün yıldızı oldu.

Küresel piyasalarda aşı haberleriyle yükselişler hızlandı. Çin’de başlayan ve dünyaya yayılarak 1 milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan covid-19 salgınında karşı hazırlanan aşının karşı %90 etkili olduğunu açıklandı.

-Ons altın1,965$ seviyesine çıkarak 16 Eylül sonrası zirveyi görmesinin ardından %4 kayıpla 1,875$ seviyesine geriledi.-Küresel belirsizliği ölçen VIX Endeksi bugün %5 gerileyerek Ağustos ayı sonrası en düşük seviyeye geriledi.