İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DERDİMİ ALAN TATLISI AÇIKLAMASI

ISPARTA MUTFAĞI GELENEKSEL TATLILAR KİTABINDAN...

İŞTE DERDİMİ ALAN TATLISININ TARİFİ

6-8 Kişilik - Pişirme Süresi: 15 dk

1 Su Bardağı Pekmez

3 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Adet Kuru Yufka

Sonrasında sosyal medyada tatlının ilimize ait olmadığı şeklinde bazı yorumlara rastlanmıştır.Tatlı ISPARTA iline ait bir tatlıdır. Bu husus İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınlarından olan 2014 basımlıkitabında yer almaktadır.Isparta bölgesinde ana malzemesi hamur, su, süt, pekmez, irmik, haşhaş ve kabak olmak üzere değişik türlerden tatlılar yapılmaktadır.Tüm yurtta yapılan, baklava, kadayıf, sarı burma ve un helvası gibi hamur tatlıları bu yörede de çok yaygın olarak yapılmaktadır. Baklavalar sade yapılmakla birlikte, peynirli, cevizli, fıstıklı, kesmikli çeşitlerinin yapıldığı da görülmektedir. Bunların yanı sıra diğer hamur tatlılarıdır.Sütlaç, güllaç, muhallebi, pelte, su peltesi, zerde ve aşure başlıca su ve süt tatlılarıdır. Türk mutfağının geleneksel tattlısı aşure ve kabak tatlısı sevilerek yapılan tatlılar arasında yer alır. Yöreye özgü diğer tatlılardır.Kızartılmış tereyağına pekmez ilave edilerek kaynatılır. Yufkalar küçük parçalar halinde bölünerek pekmezin üzerine eklenir ve servis yapılır.