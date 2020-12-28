İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DERDİMİ ALAN TATLISI AÇIKLAMASI
TV bilgi yarışmasında ilimizle ilgili "Isparta'nın tatlılarından Derdimi Alan" hakkında soru sorulmuştur.
Sonrasında sosyal medyada tatlının ilimize ait olmadığı şeklinde bazı yorumlara rastlanmıştır.
Tatlı ISPARTA iline ait bir tatlıdır. Bu husus İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınlarından olan 2014 basımlı ISPARTA MUTFAĞI kitabında yer almaktadır.
ISPARTA MUTFAĞI GELENEKSEL TATLILAR KİTABINDAN...
Isparta bölgesinde ana malzemesi hamur, su, süt, pekmez, irmik, haşhaş ve kabak olmak üzere değişik türlerden tatlılar yapılmaktadır.
Tüm yurtta yapılan, baklava, kadayıf, sarı burma ve un helvası gibi hamur tatlıları bu yörede de çok yaygın olarak yapılmaktadır. Baklavalar sade yapılmakla birlikte, peynirli, cevizli, fıstıklı, kesmikli çeşitlerinin yapıldığı da görülmektedir. Bunların yanı sıra diğer hamur tatlıları samsa, şekerleme, tosmankara ve lokmadır.
Sütlaç, güllaç, muhallebi, pelte, su peltesi, zerde ve aşure başlıca su ve süt tatlılarıdır. Türk mutfağının geleneksel tattlısı aşure ve kabak tatlısı sevilerek yapılan tatlılar arasında yer alır. Yöreye özgü diğer tatlılar İrmik helvası, haşhaş helvası, saksağan (Karga beyni) ve derdimi alan dır.
İŞTE DERDİMİ ALAN TATLISININ TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Kızartılmış tereyağına pekmez ilave edilerek kaynatılır. Yufkalar küçük parçalar halinde bölünerek pekmezin üzerine eklenir ve servis yapılır.
TV bilgi yarışmasında ilimizle ilgili "Isparta'nın tatlılarından Derdimi Alan" hakkında soru sorulmuştur.
Sonrasında sosyal medyada tatlının ilimize ait olmadığı şeklinde bazı yorumlara rastlanmıştır.
Tatlı ISPARTA iline ait bir tatlıdır. Bu husus İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınlarından olan 2014 basımlı ISPARTA MUTFAĞI kitabında yer almaktadır.
ISPARTA MUTFAĞI GELENEKSEL TATLILAR KİTABINDAN...
Isparta bölgesinde ana malzemesi hamur, su, süt, pekmez, irmik, haşhaş ve kabak olmak üzere değişik türlerden tatlılar yapılmaktadır.
Tüm yurtta yapılan, baklava, kadayıf, sarı burma ve un helvası gibi hamur tatlıları bu yörede de çok yaygın olarak yapılmaktadır. Baklavalar sade yapılmakla birlikte, peynirli, cevizli, fıstıklı, kesmikli çeşitlerinin yapıldığı da görülmektedir. Bunların yanı sıra diğer hamur tatlıları samsa, şekerleme, tosmankara ve lokmadır.
Sütlaç, güllaç, muhallebi, pelte, su peltesi, zerde ve aşure başlıca su ve süt tatlılarıdır. Türk mutfağının geleneksel tattlısı aşure ve kabak tatlısı sevilerek yapılan tatlılar arasında yer alır. Yöreye özgü diğer tatlılar İrmik helvası, haşhaş helvası, saksağan (Karga beyni) ve derdimi alan dır.
İŞTE DERDİMİ ALAN TATLISININ TARİFİ
MALZEMELER
- 6-8 Kişilik - Pişirme Süresi: 15 dk
- 1 Su Bardağı Pekmez
- 3 Çorba Kaşığı Tereyağı
- 2 Adet Kuru Yufka
YAPILIŞI
Kızartılmış tereyağına pekmez ilave edilerek kaynatılır. Yufkalar küçük parçalar halinde bölünerek pekmezin üzerine eklenir ve servis yapılır.