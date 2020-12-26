DURAL YAPI İLE YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN! SANATA DÖNÜŞTÜRÜN!

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Cedence Bölge Bayisi Dural Yapı

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Hepimizin evde zamanını verimli geçirmek, biraz eğlenmek ve moralini yüksek tutmak için hobilere ihtiyacı yok mu?Evde vakit geçirmek son derece keyifli olabileceği gibi, kimi insan için zorlayıcı olabilir. Özellikle boş vakit fazla geldiğinde ve kitap okumak ya da bir şeyler izlemek yetersiz gelmeye başladığında sıkılma potansiyeli artar. İşte tam da bu noktada devreye evde yapılabilecek hobiler ve sanatsal çalışmalar girer.İçinde bulunduğumuz sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde zaman zaman evde bu kadar çok vakit geçirmek oldukça zor hale gelebiliyor. Bu durumda da yapacak yeni şeyler, edinecek yeniarıyoruz. Edinilen her yeni, üstüne düşülüp yeteri kadar çalışıldığı zaman bir yetenek, hatta gelir elde edilebilecek bir iş haline dahi gelebilir.Eskimiş yada zedelenmiş bir ürününüzü atmak yerine onu ileri seviyede bir tasarıma, boş kavanozları dekoratif objelere dönüştürmek veya evdeki eski mobilyaları, ahşap eşyaları tamir edip boyamak gibi... Bazen de bir kartondan, bir plastikten veya benzeri atık eşyalardan evde bulunduğu yere güzel bir görüntü katacak dekorasyon eşyaları yapabiliriz.Bunun için gereken tüm araç gereçler,alet edevatlar,hırdavat ürünleri ve sanatsal hobi boyaları Dural Yapı'da sizleri bekliyor.Cadence Boya çeşitlerini tüm yüzeylere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kolay tutunabilen su bazlı yeni nesil akrilik boyaları Ahşap , strafor taş duvar, tuval, beton, tuğla, terracotta kağıt, metal, porselen seramik, cam, deri, plastik, polyester, teskstil gibi tüm farklı yüzeylerde yüksek kapatıcılık sağlar. İç ve dış mekanlarda da kullanılır.Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)