AYAZLAR HELVA'NIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER SOFRALARI SÜSLÜYOR, TATLANDIRIYOR!

GLİKOZSUZ TAHİN HELVASI MISIR ŞURUBU DA YOK!

AYAZLAR'DAN TAZE SUSAMDAN SIKILMIŞ SICACIK TAHİN

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Türk mutfağının geleneksel tatlarından olan ve yemeklerin üzerine tatlı niyetine çokça tercih edilen lezzetlerden tahin helvası, yüzyıllardır Anadolu'da sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bunun yanında yine susamın öğütülmesiyle elde edilen tahin, salatadan böreğe birçok şekilde Isparta ve yöresinde yaygın kullanılıyor. Tahinin bu kullanımına paralel olarak şeker ile karışımıyla elde edilen helvasıda sofraları süslüyor, tatlandırıyor.Isparta'da Ayazlar Helva işletmecileri özellikle tahin helvasının kalitesini belirleyen en önemli özellik, içindeki şeker iplikçiklerinin mümkün olduğu kadar uzun olması. "Kıvam" olarak adlandırılan bu özellik, şekerin kaynama derecesinden tahin ile karıştırılma miktar ve şekline kadar gösterilen büyük bir özenle sağlandığını ve ürünlerindeolmadığını belirtti.Ayazlar Helva'da tahin helvası, talebe göre sade, kakaolu, Antep fıstıklı olarak hazırlanıyor.Türk kültüründe özellikle sabah kahvaltılarında, kek, börek, çörek, meze, salata ve bazı yemeklerin soslarındagenel sağlık üzerine olumlu etkileri ile de dikkat çekici bir besindir.Bunların vücudumuza faydaları ise saymakla bitmez. Yapılan araştırmalara göre tahin, modern çağda artan kronik yorgunluk gibi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar verir. Kahvaltıda tüketilen bir kaşık tahin gün boyu vücudun enerjisini yükseltir. Kahvaltı sırasında bal veya pekmez ile karıştırılarak tüketildiğinde gün boyu vücuda enerji verir.Beyin sağlığı için ek takviyelerin başında gelir. Hafızayı kuvvetlendirir. İçerdiği A ve B vitaminleri sayesinde beyindeki sinir hücrelerini güçlendirerek beynin bilgiyi tutan bölgesinin daha sağlıklı işlemesini sağlar.- Tahin içerdiği demir maddesi sayesinde kandaki hemoglabin oranını artırarak anemi hastalığını önler.Isparta'da taze susamlardan elde edilen tahinleri Ayazlar Helva'dan temin edebilirsiniz.Mağazada aynı zamanda Pekmez, Şekerleme, Çerez, Baharat, Bakliyat ve aktar ürünlerine de yer veriliyor.Sanayi mahallesi 3202 Çelik sokak No:12/A Merkez