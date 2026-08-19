İMO Isparta'dan Flaş Deprem Uyarısı: "Isparta Hazır mı?"

Marmara Depremi'nin 27. yılında İMO Isparta Temsilciliği'nden kritik çağrı: Binaların risk durumu acilen tespit edilmeli. İşte detaylar...

İMO Isparta'dan Flaş Deprem Uyarısı: "Isparta Hazır mı?"
ISPARTA
G.Tarihi: 18.08.2026 18:16
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İMO Isparta'dan Sarsıcı Deprem Uyarısı: "Enkaz Oluşmadan Harekete Geçmeliyiz!"
 
Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Isparta Temsilciliği'nden acil çağrı geldi. Isparta'nın mevcut yapı stokunun vakit kaybetmeden incelenmesi gerektiğini belirten temsilcilik, "Depremi durduramayız ama binaların öldürmesini durdurabiliriz" vurgusu yaptı.
 
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 27 yıla rağmen yapı güvenliğinin Türkiye'nin en hayati gündem maddelerinden biri olmaya devam ettiği ifade edildi. Deprem riskinin yalnızca büyükşehirlerle sınırlı olmadığını, Isparta'da da bu gerçeğin göz ardı edilemeyeceğini belirten İMO Isparta Temsilciliği, kentin deprem direncini sorguladı.
 
"Isparta Olası Bir Depreme Hazır mı?"
 
Açıklamada, depremin bir doğa olayı olduğu ancak felakete yol açan asıl unsurların güvensiz yapılar, mühendislik hizmetinden uzaklaşılması ve denetim eksiklikleri olduğu vurgulanarak şu sorular yöneltildi:
 
  • Isparta'da kaç binanın güvenli olduğu biliniyor?
  • Kaç yapının deprem performansı detaylıca incelendi?
  • Vatandaşlar oturdukları binaların risk durumundan haberdar mı?
Öncelik Okullar, Hastaneler ve Kamu Binalarında
 
Kentsel dönüşümün rant veya yalnızca bir bina yenileme projesi olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; sürecin can güvenliğini merkeze alan bir afet risk azaltma politikası olarak yürütülmesi gerektiği kaydedildi. Bu doğrultuda okullar, hastaneler, kamu binaları ve yoğun kullanılan yapıların öncelikli olarak teknik envanterinin çıkarılması istendi.
 
Taşıyıcı Sistem Müdahalelerine Sıkı Denetim
 
Gelecekte yaşanabilecek olası faciaların önüne geçmek için yeni yapılarda zemin etüdü, proje ve yapı denetimi süreçlerinden taviz verilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca mevcut binaların taşıyıcı sistemlerine (kolon, kiriş vb.) sonradan yapılan bilinçsiz ve izinsiz müdahalelerin de mülki idareler tarafından etkin şekilde denetlenmesi gerektiği ifade edildi.
 
"Depreme Hazırlık Enkaz Kaldırmak Değildir"
 
Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve meslek odalarının ortak hareket etmesi çağrısında bulunulan açıklama şu net mesajla tamamlandı:
 
"Depreme hazırlık, deprem olduktan sonra enkaz kaldırmak değildir. Depreme hazırlık, o enkazın hiç oluşmamasını sağlamaktır. Bilimin ve mühendisliğin ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Mesele artık bilmek değil, harekete geçmektir."
 
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