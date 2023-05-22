Benzin Fiyatına 77 Kuruşluk Zam Geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 77 kuruş zam yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dalgalanan Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Motorin fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik yapılmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, benzinin litresi ortalama 19,76-19,81 lira aralığında satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatının 20 lirayı aşacağı öngörülüyor. İstanbul'da ise motorin litre fiyatı 19,33-19,39 lira aralığında bulunuyor.