Hükümetten Emeklilere Müjde! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor

Son dakika haberine göre, emeklilerin gelirlerini artırmak için hükümet düğmeye bastı. 2025'in son çeyreğinde yürürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların ek emeklilik geliri elde etmesini sağlayacak.

TES Nedir?

Bu sistem, Otomatik Katılım Sistemi'nin ikinci basamağı olarak devreye alınacak ve işverenlerin de katkı sağlayacağı yeni bir emeklilik yapısı oluşturacak. Çalışanlar, hem sosyal güvenlik sisteminden hem de bu sistemden emekli maaşı alabilecek.

İşveren ve Devlet Katkısı

Çalışanların brüt maaşlarından kesilecek belirli tutarın yanı sıra işverenler de aynı oranda katkı yapacak. Örneğin, çalışanın maaşından 500 TL kesilirse, işveren de 500 TL katkı sağlayacak ve devlet de ek destek verecek. Bu tutar, çalışanın bireysel hesabında birikecek ve emeklilikte kullanılacak.

TES Kimleri Kapsayacak?

Sistem, 4/A'lı işçi statüsünde çalışanlar ve 4/C memur statüsündekiler için geçerli olacak. 4/B statüsündeki Bağ-Kur'luların bu sisteme dahil edilmesi beklenmiyor.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Alınacak?

TES ile kıdem tazminatları işten ayrılma durumunda değil, emeklilik döneminde alınabilecek. Ancak çalışanlar, 60 yaşına kadar işten ayrılmaları durumunda bir defaya mahsus belirli bir kısmını alabilecek.

Katılımcı Sayısı Artacak

Sistem, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemini daha cazip hale getirerek katılımcı sayısını artırmayı hedefliyor. TES, çalışanların emeklilik dönemindeki gelir kaybını telafi etmeyi amaçlıyor.

Emeklilik geliri artırılacak, tasarruf bilinci güçlenecek!