Tunceli'de Askeri Araç Uçuruma Yuvarlandı! 4 Askerimiz Şehit Oldu

Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, öğleden sonra kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen elim kazada 5 asker yaralandı. Son gelen bilgilere göre yaralanan askerlerden 4'ü şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehitlerimizin kimliklerini duyurdu. Yerlikaya, "Tunceli Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu ise yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

MSB: Milletimizin Başı Sağ Olsun

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı paylaşımda, "8 Eylül 2024 tarihinde şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin ruhları şad olsun.



