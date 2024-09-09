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Emzirme Ödeneği Hesaplara Yatıyor! Anne ve Babalar Dikkat

Emzirme Ödeneği Hesaplara Yatıyor! Anne ve Babalar Dikkat
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Emzirme Ödeneği Hesaplara Yatıyor! Anne ve Babalar Dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emzirme ödeneği ödemelerine başladı. Her ay olduğu gibi 8-14 Eylül tarihleri arasında emzirme ödeneği ailelerin hesaplarına aktarılacak. Bu yardım, sigortalı kadın çalışanlar ile sigortalı olmayan annelerin eşlerine veriliyor.

Kimler Yararlanabilir?
2024 yılı için 857 TL olarak belirlenen emzirme ödeneği, doğumun canlı gerçekleşmesi halinde her bir bebek için ödenir. Sigortalı kadınlar veya sigortalı erkeğin eşinin doğum yapması durumunda bu yardımı alabilirler. Başvurular SGK’ya dilekçe ile yapılır.

Başvuru Şartları
Ödenekten yararlanabilmek için anne veya babanın SSK ya da Bağ-Kur’a kayıtlı olması ve 120 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Çalışmayan annelerde ödenek sigortalı eşe verilir ve ödemeler PTT aracılığıyla yapılır.

Bu yardım, ailelerin doğum sonrası ihtiyaçlarını karşılamada büyük destek sağlıyor. Emzirme ödeneği ile ilgili detayları SGK’dan öğrenebilir, başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

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Emzirme Ödeneği Hesaplara Yatıyor! Anne ve Babalar Dikkat
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